España.-Aznar acusa a Sánchez de "laminar el crédito" del Supremo y cuestiona como llegó el PSOE al poder en 2004 y 2018

Ante el apoyo de empresarios y obispos catalanes a los indultos, dice que son días "para apuntar, tener en la cabeza y no olvidar"



El expresidente del Gobierno José María Aznar ha acusado este viernes al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez de "laminar el crédito" del Tribunal Supremo con la concesión de indultos a los líderes del 'procés' cuando en España "hubo un golpe de Estado". Tras criticar que ahora además el PNV se apunte a "toda esta fiesta", ha cuestionado cómo llegó el PSOE al poder en 2004 y 2018.



"Es de aurora boreal realmente lo que está pasando. La alternativa a todo eso es el cumplimiento de la ley, la Constitución y el Estado de Derecho. Y es una decisión política de los españoles que, cansados de ser humillados, no están dispuestos a seguir siendo humillados", ha avisado Aznar.



Así se ha pronunciado en la clausura del curso del 'Aula de Liderazgo' del Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria --moderado por el periodista Vicente Vallés-- junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha puesto como ejemplo de liderazgo.



Además, tras elogiar su modelo basado en la libertad, Aznar ha señalado que las elecciones del 4 de mayo en Madrid han "marcado un camino y es el camino esencial que hay que seguir ahora". "Eso para Pablo Casado es una gran ventaja", ha proclamado.



ALUDE A LAS DECLARACIONES DE EMPRESARIOS Y OBISPOS CATALANES



Aznar ha defendido la posición contraria a los indultos expuesta por Pablo Casado, quien a su juicio, estuvo "en su sitio" en el Circulo de Economía Barcelona cuando lo expuso delante de los empresarios catalanes.



Además, ha indicado que las declaraciones de esos empresarios y de "la Conferencia Episcopal llamada tarraconense" son "días para apuntar", y "para tener en la cabeza y no olvidar". "Pero es que aquí hubo un golpe de Estado y hay una sentencia del Tribunal Supremo. Y esos señores han sido condenados por dar un golpe de Estado", ha afirmado, para añadir que él cree incluso que deberían haber sido condenados también por "rebelión", no solo sedición y malversación.



Dicho esto, ha recalcado que el Ejecutivo de Sánchez se ha dedicado en Europa a "laminar el crédito del Tribunal Supremo de España" y "eliminar el valor jurídico de las sentencias que impone", "actuando en contra del criterio" de este tribunal.



A diferencia de los indultos concedidos en el pasado por otros gobiernos, Aznar ha resaltado que "todos los indultos son diferentes" pero en este caso se está concediendo la medida de gracia a "unos señores que están diciendo que van a repetir el golpe de Estado". Y se está dando ese paso, ha proseguido, porque "conviene" a Pedro Sánchez al ser los que le "mantienen" en el Palacio de la Moncloa.



RECUERDA CÓMO LLEGÓ EL PSOE AL GOBIERNO EN 2004 Y 2018



Aznar ha subrayado que el PSOE ha llegado al Gobierno en dos ocasiones en circunstancias "muy especiales". En el año 2004, ha proseguido, lo hizo "utilizando unos ataques terroristas para intentar afectar a la credibilidad del Gobierno" y, en 2018 a través de "una moción de censura apoyada por separatistas y exterroristas".



El expresidente ha asegurado que, en "el supuesto de que haya un plan" para construir "un país nuevo", "con la historia no se hacen experimentos". "No se construye un país nuevo prescindiendo de la otra mitad del país, al menos. Imposible. Se destruye un país", ha alertado, para añadir que si ése es el camino eso está "condenado a un gran fracaso".



Al ser preguntado cuál es la alternativa que propone el PP a la vía de diálogo que ha abierto el Gobierno, Aznar ha resaltado que "la cuestión consiste en respetar y cumplir" tanto la ley como el Estado de Derecho.



"¿Cuál es la alternativa a cumplir la ley? ¿Incumplirla? ¿Usted señor empresario si le asaltan su fábrica qué va a hacer? ¿No ir a los tribunales y que no se juzgue a los que han asaltado mi casa o mi empresa?", se ha preguntado.



"LOS EXPERIMENTOS, CON GASEOSA"



El expresidente del Gobierno ha criticado además las recientes declaraciones del PNV que, a su entender, evidencia que "se apuntaba a "toda esta fiesta" al defender que "se reconozca al País Vasco como nación", se establezca una "relación bilateral con el Estado", y que los problemas que pueda haber se resuelvan "políticamente", algo que, a su juicio, supone la "desaparición del Estado de Derecho".



Tras insistir en que no hay otra alternativa que la ley y el Estado de Derecho, ha insistido en que "no hay libertad sin ley, sin responsabilidad, sin autoridad y sin seguridad". "Buscar alternativas a eso es hacer experimentos con lo peor que se puede hacer", para concluir que "los experimentos, con gaseosa".