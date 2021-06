España.-Ábalos dice que las causas ante el Tribunal de Cuentas son "piedras en el camino" del diálogo y van a desempedrarlo

23-06-2021 El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, comparece en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a 23 de junio de 2021, en Madrid, (España). La comparecencia se produce para explicar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito del Departamento. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Critica que PP, Cs y Vox recurren indultos como "propaganda para darle consistencia a su histeria"



BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)



El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha afirmado este viernes que las causas ante el Tribunal de Cuentas contra exaltos cargos del Govern son "piedras en el camino" en el proceso de diálogo con la Generalitat.



Lo ha dicho en una entrevista en Ser Cataluña recogida por Europa Press: "Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras en este camino, estaban ahí. Por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo este camino, pero hacerlo siempre desde el reconocimiento de los órganos y las instituciones, y dentro de la legalidad".



En concreto, ha afirmado que le llama la atención la "posición" del exconsejero Andreu Mas-Colell --uno de los investigados--, aunque ha subrayado que no cuestionará la función de órganos como el Tribunal de Cuentas y que toda solución debe tener encaje en la ley.



Ha defendido que la decisión del Gobierno de indultar a los nueve condenados por sedición y malversación por el 1-O facilita avances en esa dirección: "Se hacía más daño teniendo a estas personas en la cárcel que fuera de la cárcel, sinceramente".



El también secretario de Organización del PSOE ha asegurado que era previsible que los presos reivindicaran la independencia al salir de la cárcel, y considera que su discurso viene de "no asumir de modo inmediato la frustración que provocó el 'procés'" y de la propia emoción de la excarcelación.



En este contexto, considera que el Gobierno ha defendido una "posición de centralidad política" frente a la polarización en la que cree que están el independentismo y lo que ha tachado de ultranacionalismo español.



RECHAZA LOS RECURSOS A LOS INDULTOS: SON PROPAGANDA



Sobre los recursos de Cs, Vox y PP a los indultos, ha afirmado que son "propaganda para darle consistencia a su histeria", puesto que considera que saben que carecen de legitimación para impugnar su concesión.



Ha lamentado la "práctica permanente de la derecha" de llevar a los tribunales las iniciativas que no consiguen sacar adelante políticamente, y ha recordado que, en paralelo, exdirigentes del PP afrontan ante los tribunales la investigación sobre la Operación Kitchen.