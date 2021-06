Emma Coburn gana los 3.000 metros obstáculos y disputará sus terceros Juegos

Emma Coburn. EFE/EPA/ROBERT GHEMENT/Archivo

Eugene (Oregón, EE.UU.), 25 jun (EFE).- La fondista Emma Coburn ganó este jueves la final de los 3.000 metros obstáculos en los campeonatos selectivos del equipo estadounidense para los Juegos Olímpicos y logró el pase a Tokio 2020, que serán sus terceros Juegos.

Coburn, que posee el récord nacional en la prueba, terminó con un registro de 9:09:41 segundos.

Junto a ella, en el equipo olímpico de Estados Unidos estarán Courtney Frerichs, que terminó en segundo lugar con 9: 11.79, y Val Constien, que ocupó el tercero, al establecer un tiempo de 9:18.34.

Coburn festejó la clasificación con los miembros de su familia, que vestían camisetas con la leyenda 'Go Emma', entre ellos su madre Annie, a quien a fines de 2019 le diagnosticaron un cáncer en etapa 4.

"Compartir esto con mi mamá lo es todo", declaró la atleta estadounidense.

La cruz de la moneda la protagonizó Leah Falland, quien estaba entre las favoritas y corría para terminar entre las tres primeras, cuando se cayó en un obstáculo a dos vueltas para el final y no pudo recuperar terreno.

"Sabía que podía hacerlo", dijo Falland entre lágrimas sobre sus posibilidades de terminar entre las tres primeras y llegar a los Juegos Olímpicos. "Sabía que estaba ahí. Fue un poco impactante, para ser honesta. Me siento muy, muy triste".

Antes, en la primera final que se dio tras la vuelta a la competición después de dos días de descanso, Jessica Ramsey ganó la prueba del lanzamiento de peso con un registro de 20,12 metros, nueva marca en los campeonatos y la suya personal.

Ramsey hizo la marca en el cuarto intento y tendrá de compañeras en Tokio 2020 a Raven Saunders (19,96 metros) y a Adelaide Aquilla (18,95), que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Saunders, quien compitió con una máscara de "El Increíble Hulk", bailó en el campo tras clasificarse para su segundo equipo olímpico.

También abrazó a Michelle Carter, la actual campeona olímpica en Río de Janeiro, que no pudo competir después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor benigno del tobillo a principios de este mes.