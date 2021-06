El Salvador.- Bukele asegura que el uso de bitcoins en el país será voluntario

15-10-2020 Nayib Bukele, presidente de El Salvador POLITICA CENTROAMÉRICA INTERNACIONAL EL SALVADOR PRESIDENCIA DE EL SALVADOR



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado que el uso de bitcoins en el país será voluntario después de dar detalles sobre la Ley Bitcoin, con la que espera que el país se convierta en el primero del mundo en adoptar la criptomoneda como divisa de curso legal.



Así, ha tratado de aclarar las dudas sobre la criptomoneda después del anuncio realizado a principios de junio, según informaciones del diario 'La Prensa Gráfica'. Bukele ha asegurado que el uso del bitcoin no será obligatorio a pesar de que el artículo 7 de la ley habla de obligatoriedad.



"Nadie tiene que recibir bitcoins si no los quiere", ha manifestado sobre la ley, que consta de 16 artículos. Asimismo, ha aseverado que el texto "no tiene nada escondido" y que la criptomoneda servirá de "herramienta para la compraventa".



No obstante, ha hecho hincapié en que el dólar continuará circulando a la vez que el bitcoin y ha afirmado que las pensiones y salarios seguirán pagándose en dólares. En este sentido, ha recalcado que el uso de esta criptomoneda será ante todo "opcional".



Además, ha asegurado que el Estado "va a promover la capacitación de los mecanismos necesarios" para que la población pueda adoptar la tecnología adecuada para usar la criptomoneda.