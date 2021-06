El Salvador.- (AMP) El Salvador ofrecerá 30 dólares en bitcoin a sus ciudadanos para impulsar su uso

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofrecerá 30 dólares (25 euros al cambio actual) en criptomonedas a cualquier ciudadano que se abra una cuenta en la nueva cartera digital creada por el Gobierno, que se llamará 'Chivo', sinónimo de 'cool' en el país centroamericano.



Así lo ha anunciado el mandatario durante una retransmisión para todo el país. Los fondos, ha explicado Bukele, serán depositados en la cuenta de cualquier ciudadano que se descargue y se registre como usuario con su teléfono móvil y número de identidad.



El presidente ha reiterado su defensa del uso de criptomonedas en el país, insistiendo en que la utilización del bitcoin ayudará al país a atraer inversión, impulsar el consumo y rebajar los costes en los envíos de remesas para millones de salvadoreños trabajando en el extranjero. Asimismo, ha remarcado que las cuentas bancarias y los salarios y pensiones continuarán siendo en dólares.



"¿Por qué creamos esta ley? Porque el bitcoin tiene un mercado de capitalización de 600.000 millones de dólares (504.000 millones de euros) a nivel global y si hacemos esto, los inversores y los turistas que tengan bitcoin vendrán al país y beneficiarán a los salvadoreños y a la economía", ha remarcado Bukele.



Con la nueva ley, que entrará en vigor el 7 de septiembre, los consumidores pueden pagar a las empresas con bitcoins desde sus cuentas por artículos listados en dólares. No obstante, si los dueños de negocios quieren recibir el pago en dólares, pueden presionar un botón en la aplicación 'Chivo' para convertir los bitcoins inmediatamente a dólares, según Bukele.



"Será totalmente opcional. El dólar seguirá siendo moneda de curso legal", ha aclarado. La cartera 'Chivo' estará disponible para descarga en septiembre y será compatible con otras carteras de bitcoin, ha señalado Bukele.



El Gobierno brindará capacitación a las empresas sobre las transacciones de la criptodivisa y buscará mejorar la penetración de Internet y los teléfonos móviles para alentar el uso de la criptomoneda, ha añadido el presidente. Por su parte, las empresas que tecnológicamente no puedan recibir pagos electrónicos quedarán excluidas de la ley.



La puesta en marcha de esta ley, sin embargo, no ha sido bien recibida por organismos y agencias internacionales. Hace unas semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) avisó de los "riesgos significativos" de adoptar la criptodivisa como moneda de curso legal, mientras que la agencia calificadora de riesgo Fitch apuntó que la adopción del bitcoin como moneda en el país puede incrementar los riesgos regulatorios para instituciones financieras, incluyendo la posibilidad de violar leyes contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.