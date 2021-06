El presidente de Lituania, único báltico que no firmó contra la ley húngara LGTBI

EFE/EPA/Olivier Matthys / POOL

Riga, 25 jun (EFE).- El Presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, fue el único de los líderes de las tres repúblicas bálticas que declinó firmar el jueves una carta de 17 líderes europeos contra la ley húngara que prohíbe hablar de la homosexualidad en colegios y medios.

Nauseda declaró este viernes según medios locales que los líderes europeos que condenaron la ley húngara no la conocían y que escribir una carta cambiaría poco o nada.

El primer ministro letón, Krisjanis Karins, y la primera ministra estonia, Kaja Kallas, firmaron la misiva crítica con Hungría, mientras que el viceministro lituano de Exteriores, Arnoldas Pranckevicius, la firmó también.

Medios lituanos informaron de que el Centro Lituano de Derechos Humanos lamentó que Nauseda rehusara apoyar a la comunidad LGTBI húngara y, en una declaración, esta organización dijo que el presidente del país respeta los valores democráticos de la Constitución del país pero apoya a un líder autocrático.

La diferente actitud del presidente y del viceministro de Exteriores envía señales contradictorias a la comunidad internacional "porque no está claro en qué dirección vamos y qué coalición de valores elegimos", dijo, citado por el sitio de información 15min.lt, el experto Tomas Janeliunas, del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de Vilna.

El asunto de los derechos LGTBI divide en los países bálticos. Mientras en Estonia se permiten las uniones civiles entre personas del mismo sexo, propuestas en esa dirección han sido derrotadas en Lituania y Letonia, donde leyes en ese sentido han sido presentadas y rechazadas en varias ocasiones en la última década.

Letonia tiene ahora dos ministros abiertamente homosexuales: el de Exteriores, Edgars Rinkevics, y la recién nombrada de Interior, Marija Golubeva, pero las redes sociales están llenas de declaraciones anti-LGTBI sobre ellos.

Una carta falsamente firmada por Golubeva que pedía permitir a los policías letones vestir uniformes femeninos circuló por la red social Facebook en los últimos días.

Los tres países bálticos figuran en puestos relativamente bajos en las clasificaciones por respeto de los derechos LGTBI y antidiscriminación, aunque hay leyes locales que pueden invocarse para castigar crímenes de odio contra gays.

Letonia organizará entre el 2 y 6 de agosto una serie de eventos por el "Orgullo Báltico", aunque no se ha decidido aún si habrá una marcha como era costumbre en eventos similares antes de la pandemia.

La primera Marcha del Orgullo en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI se celebró en 2005 y suscitó una oposición hostil que intentó impedirla, con peleas y lanzamiento de bolsas con excrementos a sus participantes.

Sin embargo, otros eventos en la misma dirección han reunido recientemente a pocos opositores y han provocado más participación y manifestaciones de apoyo.

La policía letona todavía investiga la muerte hace varias semanas de un trabajador sanitario, presuntamente homosexual, que sufrió graves quemaduras en su domicilio bajo circunstancias aún no aclaradas.

Organizaciones LGTBI dudan de si el suceso fue un caso de crimen de odio pero manifestaron su acuerdo en que existe un clima hostil contra los gays en algunas situaciones y círculos sociales.