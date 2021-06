El 71% de las marcas aumentaron su inversión en eSports en España en 2021

Madrid, 25 jun (EFE).- La audiencia de los eSports crece a pasos agigantados. La industria del ocio se enfrenta a una transformación radical y los patrocinadores ya se han dado cuenta: el 71% de las empresas aumentaron su inversión en el sector en España en 2021 y el 64% subirá su apoyo en 2022, según el barómetro GES 21.

Este informe, fruto de una encuesta realizada a responsables de patrocinio en España de 15 empresas nacionales y multinacionales y 15 clubes profesionales de eSports, refleja que en 2021 el 43% de los patrocinadores aumentaron su inversión en deporte electrónico al menos un 50%, el 21% la incrementaron entre un 31% y un 49% y el 7% subieron su aportación entre un 11% y un 30%.

Para el año 2022 la previsión del informe del Global Esports Summit (GES) es que los patrocinadores continúen en esta línea ascendente: un 14% de las marcas consultadas incrementarán su inversión en un 50% o más.

En un año en el que se multiplicó el consumo de ocio digital a raíz de la pandemia, sobre todo durante los meses de confinamiento, el deporte electrónico fue una de las líneas de entretenimiento que más creció en audiencia. Los datos de la consultora neerlandesa Newzoo muestran que en 2020 el sector de los eSports concentró una audiencia global de 655,92 millones de espectadores y su estimación es que 2021 se cierre en 728,8 millones, un 10% más.

Las marcas han detectado el valor potencial de este mercado y grandes firmas como Samsung, Nike o Adidas ya han entrado el sector del deporte electrónico como patrocinadores de equipos y competiciones.

El estudio recoge a través de un cuestionario a responsables de marketing y consejeros delegados de empresas patrocinadoras con presencia internacional en clubes de eSports que los objetivos más valorados por las marcas son: las activaciones en redes sociales, la presencia y visibilidad de la marca 'online' y 'offline' y el retorno sobre la inversión (ROI) a corto y largo plazo.

Luego, por medio de una serie de encuestas personales sobre una muestra de 1.251 participantes, se deduce que el FIFA, videojuego de fútbol, es el único eSport de carácter deportivo que figura entre los más vistos en España (38.2%), por detrás del 'League of Leyends' (39.8%), el que más audiencia genera.

En cuanto a los canales más usados para la retransmisión de los eSports destacan Youtube (51%) y Twitch (42%), mientras que las redes sociales más usadas son Instragam (50%) y Twitter (36%).

Por otra parte, el 71% de los encuestados entre 16 y 46 años reconoce que ha visto o jugado en eventos de deporte electrónico y el 24% asegura que lo hace "a menudo". Antonio Lacasa, director general del Global Sports Summit (GES) explicó a EFE los eSports "no son una moda", sino "un consumo endémico de generaciones nativas digitales".

"No son audiencias que han migrado de otros entornos audiovisuales o de entretenimiento. Los eSports llegaron para quedarse y eso irá en detrimento de otras audiencias, por ejemplo, del deporte convencional, que tendrá que reciclarse e hibridarse para adaptarse a las necesidades de consumo de las nuevas generaciones. Esa es la tendencia", asegura Lacasa.