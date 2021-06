EEUU/Afganistán.- EEUU y Afganistán reafirman su "asociación" más allá de la "histórica" retirada de tropas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de Afganistán, Ashraf Ghani, han mantenido este viernes un encuentro en la Casa Blanca en el que han reafirmado su "asociación" pese a la "histórica" retirada de tropas estadounidenses en territorio afgano.



"La asociación entre Estados Unidos y Afganistán no se acaba, se va a mantener. Nuestras tropas pueden irse, pero nuestro apoyo no se acaba", ha expresado Biden, quien ha remarcado que dará continuidad al mantenimiento de soporte "militar, económico y político" al país asiático, informa la Administración de Biden en un comunicado.



Por su parte, Ghani ha tildado de "histórica" la decisión estadounidense de retirar las tropas de su territorio, y ha afirmado que la "respeta y apoya". "Estamos entrando en un nuevo capítulo de nuestra relación en el que la asociación de Estados Unidos no será militar sino integral con respecto a nuestro interés mutuo. Estamos muy alentados y satisfechos de que se esté llevando a cabo", ha apuntado.



Además, ha expresado su firme decisión de lograr "unidad, coherencia, sentido nacional de sacrificio y no escatimar en nada", y ha informado de que este viernes las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Afganistán han "retomado seis distritos" situados tanto en el norte como en el sur del país.



En este sentido, Biden ha puesto en valor el "importante trabajo" que está llevando a cabo el Gobierno afgano para lograr "unidad entre los líderes afganos, en todos los ámbitos".



Igualmente, ha remarcado la necesidad de que termine "la violencia sin sentido", aunque ha reconocido que "va a ser muy difícil", por lo que Estados Unidos seguirá haciendo "todo lo posible" para alcanzar este fin.



Más allá de esto, el presidente afgano ha rendido homenaje a los 2.448 estadounidenses que han pagado "el máximo sacrificio" y el millón de veteranos que ha servido "con honor y dignidad" por la "seguridad" de Estados Unidos y la "libertad" de Afganistán.



"Estados Unidos no ha escatimado esfuerzos en sangre o economía durante estos años. Como nación agradecida, quiero reconocer esto y darle las gracias a las familias de las estrellas doradas", ha aseverado Ghani en relación con los soldados americanos fallecidos durante la guerra en el país asiático.



Antes de la reunión con el presidente Biden, Ghani ya ha mantenido otros encuentros durante este viernes, como con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; el secretario de Defensa, Lloyd Austin; y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan.



Esta ha sido la primera cita cara a cara entre ambos presidentes desde que Biden tomase posesión de su cargo, aunque Ghani ya había visitado la Casa Blanca en 2015 y se había reunido con el entonces presidente Barack Obama.



Ghani comenzó su primer mandato en 2014 y fue reelegido nuevamente en 2019, superando a su competidor Abdullah Abdullah, aunque finalmente ambos formaron un Gobierno de unidad nacional.



La reunión ha tenido lugar en un momento de extrema violencia en el país, donde los talibán se han hecho con el control de una cuarentena de distritos en los últimos dos meses. Recientemente, han caído más de una decena de nuevos distritos, entre estos Chal, Namak Ab, Yangi Qala, Khwaja Ghar y Hazar Samooch en la provincia Tajar, según indica Tolo News.



En este sentido, Ghani ha afirmado que si Afganistán se ve envuelto en un conflicto de la talla del que se vive en Siria o Yemen, "nadie en la región se salvará" y "las consecuencias se extenderán".