EEUU.- Pence defiende el aval del Congreso a la victoria de Biden y afirma que no tenía otra opción

January 20, 2021 - Washington, DC, United States: Former Vice President Mike Pence and his wife, Karen Pence, after the inauguration of President Joe Biden on January 20, 2021 in Washington, DC. (Melina Mara - Pool / CNP/Polaris)



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence ha defendido el aval dado por el Congreso a la victoria electoral del demócrata Joe Biden y ha recalcado que él, como presidente del Senado, no tenía capacidad alguna para frenar la certificación de los resultados, pese a que así se lo pidieron varios líderes republicanos, entre ellos el entonces inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.



La sesión conjunta del Congreso en la que debía ratificarse los resultados de los comicios de noviembre concluyó el 6 de enero con un asalto a la sede legislativa, arengado por el propio Trump. Fue un "día trágico", en palabras de Pence, que ha vuelto a referirse al tema durante un discurso el jueves por la noche en California.



El antiguo 'número dos' de Trump, que suena como potencial candidato a las elecciones de 2024, cree que "prácticamente no hay una idea más antiamericana que la noción de que una persona puede elegir al presidente de Estados Unidos". "La Presidencia pertenece al pueblo estadounidense y solo al pueblo estadounidense", ha apostillado, según la agencia Bloomberg.



Pence ha dicho entender "la decepción que sienten muchos" por la victoria de Biden, recordando que él perdió directamente al presentarse de nuevo como compañero de fórmula de Trump. Pero "si perdemos la fe en la Constitución, no solo perdemos las elecciones, perdemos el país", ha advertido.



El exvicepresidente ha criticando la agenda "radical" de Biden, en la que ve los principios de un "declive nacional" que implica "abandonar los principios y valores fundamentales que han hecho grande el país".