EEUU.- Harris asegura que su plan "siempre había sido visitar la frontera" a su llegada a El Paso

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha asegurado que su intención "siempre había sido visitar la frontera" a su llegada a la ciudad fronteriza de El Paso, en el estado de Texas.



Harris ha recordado que dijo "en marzo que iba a venir a la frontera", por lo que no se trata de "un plan nuevo". La vicepresidenta recorrerá una instalación del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, mientras que también mantendrá encuentros con organizaciones civiles.



La vicepresidenta estadounidense, que ha recibido el encargo del presidente, Joe Biden, de abordar la crisis migratoria que afronta el país, ha explicado que ha viajado hasta El Paso a petición de la congresista demócrata Verónica Escobar.



"La mayoría de personas no quieren abandonar sus hogares y cuando lo hacen a menudo es porque huyen de algún tipo de daño o porque simplemente no puede hacerse cargo de las necesidades básicas de sus familias si se quedan donde están", ha insistido Harris en el aeropuerto, recoge 'El Paso Times'.



"Estamos hoy aquí para abordar y hablar de lo que ha llevado a la gente a la frontera de Estados Unidos y para seguir analizando las causas que hacen a la gente huir de sus países", ha agregado Harris, cuya visita se produce días antes de la que tiene previsto realizar el expresidente Donald Trump junto a una delegación de congresistas republicanos de la Cámara de Representantes.



Durante su visita a Centroamérica hace un par de semanas, Harris rechazó las críticas de que no estaba tratando con su mayor interés la crisis migratoria y enfatizó en abordar "las causas fundamentales" que hacen que miles de personas pongan rumbo a Estados Unidos pese al peligro que conlleva, llegando incluso a pedir en Guatemala a los migrantes que no viajaran al país.



"No vengan. Estados Unidos continuará haciendo cumplir nuestras leyes y asegurando nuestra frontera", pidió.