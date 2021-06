Directorio del FMI apoya plan de reservas por US$650.000M

(Bloomberg) -- El viernes, el directorio del Fondo Monetario Internacional apoyó de manera unánime la propuesta para crear un récord de US$650.000 millones en nuevas reservas para sus miembros, lo que acerca un poco más la aprobación del plan para aumentar los recursos para los países que luchan con los costos económicos y sanitarios de la pandemia.

Todos los miembros que asistieron a la reunión del directorio ejecutivo —compuesto por 24 personas de los países miembro del FMI y la directora gerente, Kristalina Georgieva— apoyaron el plan, según dos personas familiarizadas con las discusiones.

El plan aún requiere la aprobación final de la junta de gobernadores, compuesta por representantes, normalmente el ministro de Finanzas o el director del banco central, de los 190 países miembro del FMI. Georgieva dijo anteriormente que esperaba que el proceso se completara para agosto.

Oficialmente, el siguiente paso es que Georgieva prepare un informe para la junta de gobernadores, que requiere la aprobación del directorio ejecutivo. Gerry Rice, portavoz, dijo que el fondo espera que esto suceda para mediados de julio. Pero después de la discusión del viernes, esto básicamente equivale a un paso administrativo, según una de las personas familiarizadas con el proceso.

La oficina de prensa del FMI confirmó que la propuesta sobre la creación de las reservas, conocidas como derechos especiales de giro, o DEG, fue discutida el viernes, pero declinó comentar sobre la reacción del directorio ejecutivo.

El FMI se prepara para dar a sus países miembro la mayor inyección de recursos de su historia para impulsar la liquidez global y ayudar a las naciones emergentes y de bajos ingresos a lidiar con la creciente deuda y las consecuencias de la pandemia de covid-19.

