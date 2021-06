Cumbre UE.- Líderes de la UE frustran la idea de Merkel de una cumbre con Putin pero mantendrán los canales abiertos

BRUSELAS, 25 (EUROPA PRESS)



Los líderes de la Unión Europea han frustrado este jueves la iniciativa de la canciller alemana, Angela Merkel, de invitar al presidente ruso, Vladimir Putin, a una cumbre europea, al haber generado las críticas de varios Estados miembros entre ellos Países Bajos, Polonia o los bálticos, pero se han comprometido a buscar fórmulas para dialogar con Moscú.



"No habrá encuentros a nivel de lideres de la UE con Rusia. Vemos que la situación está deteriorándose y no podemos negociar la relación con los países del Este", ha confirmado a la salida de la primera jornada de la cumbre el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.



El mandatario lituano, uno de los líderes más críticos con la iniciativa, se ha dicho satisfecho con el resultado del debate del Consejo Europeo sobre Rusia, tras la "dura" discusión de algo más de tres horas. Los detractores al encuentro con Putin han alegado que éste no puede producirse sin que antes Rusia tengo gestos para rebajar las tensiones.



"Me hubiera gustado que se hubieran dado pasos más valientes", ha admitido Merkel en declaraciones recogidas por la agencia DPA, en las que ha detallado que la UE estudiará opciones para lanzar el diálogo con el Kremlin pero fuera del marco de la cumbre a Veintisiete.



Su colega austriaco, Sebastian Kurz, ha mostrado su apoyo a la propuesta alemana, que también respaldaba Francia. "Ahora debería aclararse qué canales de diálogo pueden ser útiles", ha dicho en un comentario en Twitter tras fracasar la iniciativa de Merkel.



A ojos del primer ministro belga, Alexander De Croo, la relación con Rusia "no puede limitarse a sanciones económicas y expulsiones de diplomáticos" por lo que "hay que poder sentarse en una mesa" a tratar los problemas que jalonan la relación. Con todo, ha defendido que la mejor fórmula no es un encuentro a Veintisiete sino una cumbre con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.



BUSCAR FORMATO DE DIÁLOGO, SIN EXCLUIR SANCIONES



Como se esperaba, los Veintisiete han dado luz verde a la nueva estrategia hacia Moscú que propuso el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, esta semana, que incluye mantener la cooperación con Rusia en temas de interés mutuo. A este efecto, la UE se ha comprometido a explorar "formatos y condiciones" para el diálogo con el Kremlin.



La 'hoja de ruta' busca responder a Rusia ante sus infracciones del Derecho Internacional, contener sus acciones agresivas contra Estados miembros o vecinos de la UE y cooperar con Moscú en áreas de interés mutuo.



Los Veintisiete no tendrán reparos en aplicar sanciones contra Moscú si persiste en las hostilidades, según recogen las conclusiones pactadas por los líderes que piden a Borrell y a la Comisión que presenten opciones para aplicar medidas adicionales contra Rusia, "incluyendo sanciones económicas".



Ademas, los mandatarios europeos ha recalcado que esperan gestos de Putin para ir hacia un "contacto más constructivo y mayor compromiso político para frenar acciones contra Estados miembros de la UE y terceros países", añade el texto de conclusiones.