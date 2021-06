Cumbre UE.- España valora que la UE no se cierre ante Rusia pese al rechazo a la propuesta para una cumbre con Putin

BRUSELAS, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado positivamente este viernes que la Unión Europea mantenga los canales abiertos con Rusia y no se cierre al diálogo pese a que los líderes de los Veintisiete rechazaran la propuesta de la canciller alemana, Angela Merkel, de invitar al presidente ruso, Vladimir Putin, a una cumbre europea.



En rueda de prensa tras el Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha quitado hierro a la negativa de los líderes europeos a la idea de Merkel, que apoyaba el presidente francés, Emmanuel Macron, y ha insistido en que las discrepancias entre los Veintisiete son más de "velocidad" y "formato" de los contactos que sobre la necesidad de tenerlos.



"El planteamiento que se ha hecho no ha sido cerrarse", ha subrayado, apuntando a que ahora "lo primordial" es preservar la unidad de acción de la UE con Moscú.



"Para España es fundamental que tengamos un diálogo claro y con líneas rojas bien definidas por la UE, pero tenemos intereses que debemos tratar con Rusia", ha asegurado el líder del Ejecutivo, apuntando que España puede aportar una perspectiva mediterránea en las relaciones con el Kremlin.



La propuesta germana se encontró este jueves con la oposición de varios Estados miembros entre ellos Países Bajos, Polonia o los bálticos, que rechazaron cualquier encuentro de líderes con Putin si antes Rusia no tiene gestos para rebajar las tensiones.