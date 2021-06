Costa: "No puedes ser miembro de la UE si no respetas y aceptas sus valores"

EFE/EPA/JOHANNA GERON / POOL

Bruselas, 25 jun (EFE).- El primer ministro portugués, António Costa, afirmó este viernes que "nadie obliga a nadie" a ser un Estado miembro de la Unión Europea y consideró que "no es aceptable" que un país que no comparte los valores fundamentales de la Unión, como es el caso de Hungría con su ley anti LGTBIQ, sea parte del club comunitario.

"No puedes ser miembro de la Unión Europea si no respetas y aceptas los valores de la Unión Europea. Nadie obliga a nadie a ser miembro, todos hemos dicho que queríamos unirnos y que estábamos de acuerdo con esos valores", dijo Costa en la rueda de prensa posterior a la cumbre comunitaria en Bruselas, la última en la que ostenta la presidencia semestral del Consejo.

Costa se refirió así a la polémica por la legislación húngara que prohíbe hablar de la homosexualidad en escuelas y medios de comunicación, duramente criticada por la Comisión Europea y hasta diecisiete Estados miembros y que ha sido uno de los puntos más candentes de la cumbre comunitaria pese a no entrar en la agenda de manera oficial.

El primer ministro portugués recordó que su país, que sufrió la dictadura más larga del siglo pasado en Europa, se unió a la Unión Europea precisamente para garantizar que se respetan las libertades y la democracia, y dijo que "no es aceptable que quien no comparte estos valores sea parte de la UE".

Sus palabras reflejan un sentir que ya expresó este jueves el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, quien expresó antes de la cumbre europea que Hungría "no tiene cabida" en la Unión Europea con legislaciones discriminatorias como la que ha generado la polémica, que culminan una deriva sobre la que Bruselas lleva años advirtiendo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que en una población de en torno a diez millones de personas como la de Hungría "hay diez millones de buenas razones para que Hungría siga siendo parte de la Unión Europea", ya que este país "luchó durante décadas por su libertad y para convertirse en una democracia".

"Estoy convencida de que tenemos que tener este debate también para continuar ganándonos el corazón de nuestros amigos húngaros y para convencerles de que la democracia es la mejor manera de vivir la vida", subrayó la presidenta alemana en la rueda de prensa tras la cumbre.