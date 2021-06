Coronavirus.- La presidenta de Tanzania reconoce casos de coronavirus en el país, que no da datos desde mayo de 2020

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha reconocido este viernes que hay casos de coronavirus en el país, si bien las autoridades no publican ni comparten datos desde mayo de 2020, una controvertida decisión adoptada por el entonces mandatario, John Magufuli.



Suluhu Hassan no ha dado datos sobre el número de contagios en Tanzania, si bien ha resaltado durante una reunión con obispos de la Conferencia Episcopal de Tanzania que "este asunto aún existe y no hay que rendirse", según ha informado el diario tanzano 'The Citizen'.



"Les pido, como líderes religiosos, que hablen alto a sus creyentes para evitar muertes en masa en el país. Debemos también pedir a Dios que evite que recaiga sobre nosotros esta tragedia", ha manifestado la presidenta, quien se ha distanciado de las políticas de su predecesor sobre la pandemia.



El viceministro de Sanidad tanzano, Godwin Mollel, afirmó el martes que las autoridades no han dejado de recabar datos sobre la pandemia a pesar de no publicarlos. "Las estadísticas siempre han estado ahí", arguyó, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión alemana Deutsche Welle.



La presidenta anunció a principios de abril su intención de formar un comité de expertos para "analizar profesionalmente" la pandemia y destacó entonces que el país "no puede aislarse como si fuera una isla", tras lo que empezó a aparecer en público con mascarilla.



Magufuli aseguró durante meses que el país no contaba con casos y recomendó rezar y remedios de nula eficacia. Asimismo, se pronunció a finales de enero contra la vacunación frente al coronavirus y dijo que "las vacunas son peligrosas". "Si el hombre blanco fuera capaz de crear vacunas debió haber encontrado una para el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para el cáncer", dijo.