Chris Paul vuelve con los Suns: "Tengo que mejorar, he tirado terriblemente"

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Los Ángeles (EE.UU.), 24 jun (EFE).- Chris Paul, que se perdió los dos primeros partidos de la final de la Conferencia Oeste por el protocolo del coronavirus, volvió este jueves con los Phoenix Suns y admitió tras la derrota ante Los Angeles Clippers (106-92) que no estuvo a su mejor nivel.

"Tengo que mejorar, he tirado terriblemente", aseguró el base en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.).

Paul sumó 15 puntos y 12 asistencias, pero no tuvo una noche muy afortunada en cuanto a puntería (5 de 19 en tiros).

Tras brillar en la primera ronda ante Los Angeles Lakers (4-2) y en la segunda ante los Denver Nuggets (4-0), Paul dio positivo por coronavirus y eso le mantuvo fuera hasta hoy de una final del Oeste que controlan por ahora los Suns (2-1) frente a los Clippers.

Paul se mostró "feliz" y "agradecido" de estar de vuelta en la cancha tras haber superado el coronavirus, recordó que muchísima gente en todo el mundo ha tenido que lidiar con peores circunstancias por el virus que él, e ironizó con que su positivo y su ausencia obligada en estos dos partidos son "cosas que pasan".

Respecto a la derrota de hoy, Paul señaló que los Clippers jugaron con más energía que los Suns en algunas partes del encuentro.

También dijo que los visitantes echaron en falta a Cameron Payne, un revulsivo muy importante para los Suns desde el banquillo pero que no pudo jugar en la segunda mitad tras lesionarse el tobillo.

EFE