Chile prorroga el estado de catástrofe por pandemia hasta el 30 de septiembre

Una mujer camina frente a una oficina de un banco cerrada al público debido a una cuarentena en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 24 jun (EFE).- Chile prorrogará por 90 días más, hasta el próximo 30 de septiembre, el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública que actualmente rige en el país como marco restrictivo para combatir la pandemia, que deja ya en el país 1,52 millones de infectados y 31.797 muertos.

El Senado y la Cámara de Diputados aprobaron este jueves la solicitud que había hecho el presidente del país, Sebastián Piñera, "en atención a las nuevas cepas del virus" y "a que el contexto epidemiológico actual se da en época invernal", según argumentó en un oficio.

Precisamente este jueves se confirmó la presencia en Chile del primer caso de la contagiosa variante Delta del coronavirus en una mujer de 43 años que llegó procedente de Estados Unidos.

La propuesta del mandatario de extender el estado de catástrofe y con ello poder mantener restricciones de movimiento, cuarentenas y toques de queda salió adelante en el Congreso pese a que no logró concitar el apoyo unánime de los legisladores del bloque oficialista conservador Chile Vamos.

Algunos de ellos rechazaron la medida por entender que es necesaria una mayor apertura, al menos para los vacunados y las empresas, y eliminar el toque de queda.

"LA GENTE ESTÁ AGOTADA"

Así, el senador Iván Moreira, de la ultraconservadora UDI, expresó que "la prisión no es la solución porque la gente está agotada, el toque de queda nadie lo respecta y nadie lo fiscaliza".

"Es hora de dar más libertad y responsabilidad a las personas. Tan importante como el problema sanitario es el agotamiento mental y emocional de los chilenos", aseveró.

Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma, también de la UDI, precisó que cuando acabe el actual estado de catástrofe, este 30 de junio, se van a completar 469 días con medidas especiales y restrictivas, y abogó por la vacunación como solución en vez de prorrogar el estado de catástrofe.

Los que se mostraron a favor argumentaron que la salud es lo primero y que la pandemia aún no ha remitido, aunque exhortaron al Gobierno a un cambio de estrategia en las fases de las cuarentenas.

"Se debe mantener el estado de excepción pues se requiere poner por delante la salud y la integridad de las personas. No hemos salido de la situación crítica", dijo el senador opositor Guido Girardi, quien precisó que las medidas no están surtiendo efecto pese al alto nivel de vacunación.

También hubo parlamentarios de la oposición que se mostraron en contra, en la que ha sido la segunda ocasión en la que el estado de catástrofe debió de contar con el visto bueno del Congreso para prolongarse.

ESTADO DE CATÁSTROFE PERDURA DESDE MARZO 2020

La declaración del estado de catástrofe por calamidad pública le corresponde al presidente del país, pero debido a que la medida se extiende ya por más de un año desde su primera promulgación necesita la aprobación del Congreso por mayoría simple.

La medida fue adoptada inicialmente el 18 de marzo de 2020 por un lapso de 90 días, apenas dos semanas después de que se confirmara el primer contagio de covid-19 en el país.

Desde entonces, y contando la de este jueves, el estado de catástrofe ha sido prorrogado en cinco ocasiones, siempre por igual plazo de tiempo, como una medida marco bajo la cual aplica otras restricciones que permitan evitar la circulación del virus.

Con 3.448 infectados y 51 muertos detectados en las últimas 24 horas, el país parece estar saliendo de una segunda ola que ha puesto contra las cuerdas al sistema hospitalario y obligó a cerrar fronteras y a confinar de nuevo toda la capital, aunque la gran mayoría de los barrios periféricos abandonaron este jueves la cuarentena total.

Todo ello en el marco de un exitoso proceso de vacunación que tiene ya a más del 65 % de la población objetivo (conformada por 15 millones de personas) inoculada con dos dosis y a más del 80 % con una inyección.