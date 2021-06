Chiellini trabaja con el grupo en Coverciano antes de viajar a Londres

Giorgio Chiellini (c). EFE/EPA/Ettore Ferrari / POOL/Archivo

Roma, 25 jun (EFE).- Giorgio Chiellini, defensa y capitán de Italia, se ejercitó con el grupo este viernes en el centro técnico de Coverciano (Florencia, centro), en la última sesión previa al viaje a Londres, donde se juega este sábado el partido de octavos de final contra Austria en Wembley.

Tras retirarse con molestias musculares en un muslo en el partido de la segunda jornada del grupo A contra Suiza y perderse el duelo con Gales del último domingo, Chiellini pudo trabajar con normalidad bajo las órdenes de Roberto Mancini.

En unos vídeos facilitados por la Federación de Fútbol Italiana (FIGC), el experto defensa realizó ejercicios con el balón y trabajó con buen ritmo junto a su compañero en el Juventus Leonardo Bonucci.

Eso sí, es probable que Mancini no arriesgue este sábado y apueste por Francesco Acerbi al lado de Bonucci, en un once en el que tampoco estará el lateral derecho Alessandro Florenzi, quien se está recuperando de un problema en una pantorrilla.

Italia, que tenía inicialmente planeado viajar a Londres este mediodía, cambió sus planes tras saber que no podría ejercitarse en el césped de Wembley para evitar sobrecargar el terreno de juego.

El estadio londinense albergará este sábado el Italia-Austria y, tres días después, será la sede del Inglaterra-Alemania.

Así, la expedición "azzurra" viajará a Inglaterra con un vuelo chárter que saldrá de Florencia a las 17.15 locales (15.15).

Italia se quedará unas 30 horas en tierras inglesas, pues regresará a Coverciano apenas dos horas después del partido contra Austria.