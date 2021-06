Centros de vacunación dominicanos desconocen cuándo aplicarán la tercera dosis

Personas reciben una dosis de una vacuna contra la covid- 19 en un centro de vacunación, hoy viernes en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Santo Domingo, 25 jun (EFE).- Transcurridas unas horas desde que el Gobierno dominicano anunciara que aplicará una tercera dosis de la vacuna contra la covid-19, los centros de vacunación ya recibían a los primeros ciudadanos dispuestos a recibir otro pinchazo, aunque tendrán que esperar, puesto que aún no se está administrando.

En los puntos de inmunización aún no han recibido el protocolo sobre la aplicación de esta dosis de refuerzo, que se inoculará, como "mínimo", al mes de haber aplicado la segunda dosis y deberá ser una vacuna distinta de las dos primeras, según anunció ayer la vicepresidenta Raquel Peña, coordinadora del gabinete de Salud del Ejecutivo.

Algunos ciudadanos se interesaron por la medida antes incluso de su anuncio: "Han venido personas desde antes de ayer para preguntar sobre la aplicación de la tercera dosis", señaló a Efe Roosevelt Rodríguez, coordinador en el punto de vacunación habilitado en el Centro Olímpico de Santo Domingo.

"Algunos incluso han venido a ponérsela, pero todavía no estamos aplicando la tercera dosis", a la espera de que se asigne el protocolo correspondiente a este refuerzo inmunológico, agregó.

Además, "en la literatura se dice que son seis meses para la aplicación de la tercera dosis", aclaró Roosevelt, aunque la vicepresidenta hizo referencia a un mínimo de un mes de espera desde la aplicación de la segunda dosis.

El coordinador también señaló que a aquellas personas que hayan recibido las dos dosis del compuesto de la china Sinovac les corresponde Pfizer como vacuna de refuerzo, mientras que quienes estén vacunados con este último compuesto, que es del tipo ARN mensajero, no necesitarán la tercera.

A pesar de las dudas que pueda generar esta decisión, que aún se debe explicar de forma adecuada a la población, Efe pudo comprobar la predisposición a recibir una tercera inyección.

Tomás Santana, que acabada de recibir la segunda dosis, dijo a Efe que "si es una necesidad" se pondrá la tercera inyección, "porque esto hay que combatirlo. Tenemos vacunas de más, ¿Por qué no ponérsela?".

Mucho más joven y con la primera dosis recién administrada, una joven apoya la decisión: "Está bien, estoy de acuerdo con que se haga lo más posible para que eso termine".

Con cerca del 25 % de población inmunizada con las dos dosis y un total de 7.488.545 de vacunas administradas, de las que 2.692.223 corresponden a la segunda inoculación, las autoridades sanitarias no quieren arriesgarse a seguir la senda de otros países que presentan altos índices de contagio a causa de variantes más infecciosas de la covid-19.

La República Dominicana ha recibido hasta el momento cerca de 11,9 millones de vacunas, de las cuales ha administrado 7,4 millones de dosis, y tiene contratadas al menos otras 24 millones de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.

República Dominicana es el tercer país de América Latina en tasa de vacunación, por detrás de Chile y Uruguay, y el compuesto del que más dosis se han recibido hasta ahora es el de Sinovac (10,8 millones), el resto son de AstraZeneca y Pfizer, y tiene contratadas al menos otras 24 millones con estos tres laboratorios.