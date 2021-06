Carnival espera reactivar toda su flota en primavera

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Carnival Corp., Arnold Donald, estima que la compañía tendrá su flota completa de 91 cruceros operando para la próxima primavera, un poco más tarde de lo que originalmente esperaba.

La compañía ya anunció el regreso de 42 embarcaciones para el final del año fiscal de la compañía, que concluye el 30 de noviembre, según una actualización comercial trimestral del jueves.

Al igual que el resto de la industria, las operaciones de cruceros de Carnival se han mantenido en su mayoría cerradas, con notables excepciones que incluyen los viajes de la marca Costa Cruceros y AIDA Cruises en Europa. Sin embargo, se espera que los cruceros norteamericanos regresen en las próximas semanas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han sido cautelosos a la hora de permitir que la industria reactive sus operaciones después de los brotes al principio de la pandemia, pero en los últimos meses ha aprobado planes para muchos viajes bajo ciertas condiciones. Al mismo tiempo, Florida, hogar del puerto de cruceros más grande del mundo, recibió recientemente una orden judicial, a partir del 18 de julio, que evita que los CDC hagan cumplir sus complejas reglas sobre las líneas de cruceros en los puertos del estado. Los CDC tienen hasta el 2 de julio para proponer una orden más restringida.

Las últimas estimaciones sobre el momento del regreso de Carnival sugieren que la compañía no cumplirá con su escenario anterior. En una conferencia telefónica del 7 de abril, Donald dijo que le gustaría tener la flota completa en funcionamiento “para fines de este año, principios del próximo”, pero describió ese período de tiempo como una “aspiración”.

