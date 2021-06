Brasil.- Supremo de Brasil devuelve al punto de partida todos los procesos contra Lula en los que Moro ejerció de juez

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil ha devuelto al punto de partida todos los procesos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva instruidos por el exjuez Sergio Moro al extender la declaración de parcialidad en la actuación del exmagistrado sobre otros dos juicios contra el exmandatario.



Según recoge el medio brasileño 'Folha de Sao Paulo', el juez del Supremo Guilmar Mendes ha señalado a la parcialidad de Moro en los procesos por el sitio de Atibaia, en Sao Paulo, y el de la donación de una propiedad para el Instituto Lula, en los que se acusaba de corrupción al expresidente.



El juez del STF ha actuado así en respuesta a una petición de los abogados del exmandatario, quienes han aseverado que todos los procesos contra Lula han estado "contaminados" por la acción de Moro.



Así, en su auto Mendes ha indicado que el expresidente fue procesado en tres ocasiones en un "escenario permeado por la notable actuación parcial e ilegítima del exjuez Sergio Moro", así como ha precisado que la defensa ha argumentado "la sospecha en un momento oportuno".



Con esta decisión, todos los juicios contra el expresidente en los que Moro se ha desempeñado como juez vuelven al punto de partida y en ellos no se podrá reutilizar la documentación recopilada ni el contenido de interrogatorios.



No obstante, es posible que se presente una apelación ante la Fiscalía ya que la decisión ha sido tomada individualmente por Mendes, recoge el medio brasileño G1.



"La decisión del juez Gilmar Mendes da la amplitud necesaria a la sospecha del exjuez Sergio Moro que fue consolidada por recientes sentencias del Tribunal Supremo. Con esta ampliación, que atiende a la solicitud que formulamos, todos los procesos en los que actuó el exjuez Sergio Moro que involucran al expresidente Lula quedan manchados de nulidad irremediable, por lo que ningún acto podrá ser reutilizado en ninguna instancia", ha celebrado por su parte la defensa del expresidente.



El STF declaró también el miércoles que Moro actuó con parcialidad durante el juicio contra Lula durante el caso en el que se investigaba su apartamento de Guarujá, en Sao Paulo.



Por siete votos a favor y cuatro en contra, el pleno del Supremo confirmó una decisión que ya fue adelantada el pasado mes de abril, cuando tres de los magistrados apoyaron la demanda interpuesta por la defensa del exmandatario en la que se acusaba a Moro de no haber sido imparcial durante el proceso que finalmente le acarreó al expresidente una condena en julio de 2017.



Tras la confirmación, el caso del apartamento deberá también comenzar ahora desde el principio, al igual que los dos casos del sitio en Atabaia y el Instituto Lula, que se suman a la que recientemente falló el juez del Supremo Edson Fachin, quien anuló el resto de las condenas de Lula por la operación 'Lava Jato' ante la falta de autoridad del tribunal de Curitiba que llevó el proceso.



Con ello, el expresidente retomó sus derechos políticos y podría ser candidato a las presidenciales de 2022.



Lula ingresó en prisión el 7 de abril de 2018. Su condena supuso además su inhabilitación como candidato presidencial cuando era el favorito en las encuestas para las presidenciales del 7 de octubre de ese año, que finalmente fueron para Jair Bolsonaro, quien contó con Moro en su equipo hasta que en abril del año pasado una serie de desavenencias entre ambos le puso fuera del Gobierno.