Brasil comienza a prepararse para su partido con Ecuador

Casemiro de Brasil celebra con su compañero Lucás Paquetá (i) tras anotar contra Colombia, durante un partido por el Grupo B de la Copa América en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

Río de Janeiro, 24 jun (EFE).- La selección brasileña, que el miércoles garantizó su clasificación a cuartos de final de la Copa América como líder del Grupo B tras vencer por 2-1 a Colombia, comenzó este jueves a prepararse para el partido del próximo domingo con Ecuador, su último rival en la fase de grupos.

La Canarinha, favorita al título de la Copa América tras haber vencido a Venezuela (3-0), Perú (4-0) y Colombia (2-1), regresó este jueves a la Granja Comary.

La victoria del miércoles, con la que sumó 9 puntos, le garantizó el primer lugar del Grupo B, por lo que, además de tener que enfrentar un adversario teóricamente más débil en cuartos de final, podrá disputar en Río de Janeiro los partidos que le faltan en caso de que avance hasta la final, sin los agotadores desplazamientos a otras sedes.

El equipo comandado por el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', tan sólo tendrá que desplazarse el sábado a la ciudad de Goiania para el partido del domingo con Ecuador, por la quinta jornada del Grupo B, y después podrá permanecer concentrado todo el tiempo en la Granja Comary.

Brasil no perdió tiempo tras el difícil partido con Colombia y pocas horas después de llegar a Teresópolis hizo un entrenamiento nocturno en el que no participaron los titulares del juego del miércoles, que tan sólo hicieron trabajos físicos en la academia o trabajos de regeneración.

Tampoco participó en el entrenamiento el zaguero Felipe, jugador del Atlético de Madrid y que es tratado por un esguince en una rodilla desde la semana pasada y está bajo el cuidado de los fisioterapeutas.

Tite hasta ahora no ha querido excluir a Felipe de la lista de convocados para poder llamar un sustituto debido a que confía en su recuperación al menos para el partido de cuartos de final, previsto para el 2 de julio.

El único de los titulares que participó en el entrenamiento nocturno fue el portero Weverton, que se unió a Alisson y a Ederson en las prácticas comandadas por el exportero Claudio Taffarel.

En los pocos minutos de transmisión del entrenamiento liberados por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), ya que la prensa no tiene acceso a la Granja Comary como medida preventiva por la pandemia, fue posible ver una actividad en la que se destacaron por sus goles los delanteros Gabriel Barbosa 'Gabigol' y Vinicius Jr., así como el lateral derecho Emerson.

Tite comandó una práctica en cancha reducida en el que insistió en que sus jugadores entrenaran finalizaciones.

Brasil volverá a entrenarse con su equipo completo en la tarde del viernes y en la mañana del sábado, antes de viajar a Goiania, cuando será posible establecer si Tite alineará sus titulares ante Ecuador.

Hasta ahora el entrenador ha usado alineaciones diferentes para todos sus partidos. Para el partido con Perú hizo cinco cambios con respecto al equipo que venció a Venezuela y para el compromiso con Colombia hizo seis modificaciones.

Tite ha dicho que quiere aprovechar la Copa América para probar sus jugadores y diferentes esquemas tácticos, por lo que hasta ahora ha usado a 22 de los 24 jugadores que convocó para el torneo. Los únicos que no han debutado son el lesionado Felipe y el volante Douglas Luiz.