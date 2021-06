Banco de México sorprende al mercado con alza de tasas: Gráfico

(Bloomberg) -- El Banco de México elevó inesperadamente su tasa clave por primera vez desde 2018 ante temores de que la alta inflación pueda amenazar el repunte de la economía. El aumento de un cuarto de punto a 4,25% respondió a un alza en la inflación que se creía transitoria. Los economistas encuestados por Bloomberg esperaban que el banco mantuviera la tasa en 4%. El objetivo de inflación de Banxico es de 3%, más o menos un punto porcentual. Los operadores ahora apuestan a que se avecinan aumentos más agresivos, con la primera alza de un cuarto de punto en agosto.

