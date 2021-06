AMP2.- Alemania.- Al menos tres muertos y cinco heridos por un ataque con cuchillo en el estado alemán de Baviera

Las autoridades informan de que el sospechoso tenía antecedente psiquiátricos



WURZBURGO (ALEMANIA), 25 (DPA/EP)



Al menos tres personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en un ataque con cuchillo en el centro de la ciudad de Wuerzburgo, en el estado de Baviera (sur del país), según la Policía alemana.



Las fuerzas de seguridad han informado de que un sospechoso ha sido arrestado y no hay indicios de que exista un segundo agresor. "No hay peligro para la población", ha asegurado la Policía de la región de Baja Franconia en su cuenta de Twitter.



El presunto atacante ha sido arrestado tras ser alcanzado por una bala policial, aunque su vida no corre peligro, han precisado las fuerzas de seguridad, que han detallado que el sospechoso es un hombre de 24 años procedente de Somalia que había estado viviendo en Wuerzburgo. Está siendo interrogado en el hospital.



Las cifras de heridos y de víctimas mortales han sido confirmadas por el ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, quien ha contado también que el sospechoso había sido internado anteriormente en un pabellón psiquiátrico.



Herrmann ha comunicado que estas cinco personas heridas todavía no están fuera de peligro y que hay "más que habían sufrido heridas leves". Por último, no ha podido confirmar los relatos de algunos testigos que aseguran que el sospechoso ha atacado al grito de 'Alá es grande'.



Según las primeras informaciones, el hombre atacó a los transeúntes cerca de la plaza Barbarossa, en el centro de la ciudad bávara, tras lo que la Policía habría recibido una llamada de emergencia a las 17.00 horas.



Tras el aviso del incidente, algunas partes del centro de la ciudad han sido acordonadas por la tarde y se ha desplegado una gran cantidad de efectivos.



Ante las publicaciones en Internet de algunos usuarios en las que aparecían un grupo de transeúntes intentando rodear a un hombre armado con un cuchillo antes de que llegara la Policía, la institución ha pedido a los ciudadanos que dejen de publicar imágenes y vídeos.



Wuerzburgo es una ciudad de la región de Baviera, en el sur de Alemania, con 127.000 habitantes, a unos 100 kilómetros al noreste de Núremberg.