AMP.- R.Unido.- Hancock se disculpa por saltarse "las normas de distanciamiento" con una ayudante pero descarta dimitir

Johnson ha aceptado sus disculpas y tiene "plena confianza" en el ministro



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, se ha disculpado este viernes por "violar las normas de distanciamiento físico" en el marco de la pandemia de COVID-19 con una ayudante, pero ha descartado dimitir, después de que se hayan publicado unas fotografías en las que se le puede ver besando a Gina Coladangelo.



En un comunicado remitido al diario sensacionalista 'The Sun' --que ha publicado las fotografías--, ha admitido haber violado "las pautas de distanciamiento social en esas circunstancias", una alusión al beso publicado por el periódico, que ocurrió cuando las restricciones impuestas por el Gobierno de Reino Unido por la pandemia establecían que personas pertenecientes a dos núcleos familiares distintos debían permanecer separados y evitar abrazarse.



"He decepcionado a personas y lo siento mucho", ha agregado el ministro británico, que está casado, en el comunicado, recogido por la prensa. No obstante, ha descartado dimitir, alegando que continúa "centrado" en trabajar para "sacar" a Reino Unido de la pandemia de COVID-19. Hancock ha concluido pidiendo "privacidad" para su familia "en este asunto personal", algo por lo que estaría "agradecido".



Por su parte, el primer ministro, Boris Johnson, ha aceptado las disculpas de Hancock y ha señalado que tiene "plena confianza" en él. Un portavoz de Downing Street, citado por el diario 'The Guardian', ha señalado que el Gobierno "considera que el asunto está cerrado" y ha remitido a la prensa al comunicado del titular de la cartera de Salud, especificando que "realmente no tiene nada más que añadir".



No es la primera vez que la posición de Hancock en el gabinete del primer ministro está comprometida. Las revelaciones del exasesor del 'premier' Dominic Cummings en relación a la gestión de la pandemia por parte de Hancock han levantado recientemente polémica en Reino Unido, con informaciones que apuntan a que, entre otras cosas, Johnson supuestamente le llamó "incompetente". Tras ello, Downing Street le ha respaldado públicamente.



El diario 'The Sun' reveló el jueves por la noche que Hancock ha engañado a su mujer con Coladangelo, de 43 años y también casada. Ella, una lobista millonaria, fue contratada por el mismo Hancock como su ayudante en 2020. Fueron descubiertos por una cámara de seguridad mientras se besaban en su oficina de Whitehall.