Alessandro Lequio, emocionado al recordar a Mila Ximénez, cuya muerte coincidió con el cumpleaños de Aless

24-06-2021 Alessandro Lequio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Estamos acostumbrados a ver la parte más fuerte de Alessandro Lequio. El italiano, todo un ejemplo de entereza tras el fallecimiento de su hijo Aless el 13 de junio de 2020 a causa del cáncer contra el que llevaba luchando dos años, retomaba poco después de ese terrible golpe de la vida su trabajo y su día a día, intentando sonreír y continuar adelante con el apoyo de los suyos tras la muerte del joven, que además de su hijo era su mejor amigo.



Desde entonces, apenas se ha pronunciado sobre la pérdida de su hijo - un tema demasiado doloroso para el italiano - pero, con motivo del fallecimiento de Mila Ximénez, también víctima de un cáncer, Alessandro no podía evitar emocionarse hasta estar a punto de romperse en directo al hablar de esta terrible enfermedad. "Estas noticias siempre son muy tristes. La racionalidad con la que entendió lo irremediable es un consuelo y toda una lección. Hay cosas que sigo sin entender en la lucha contra esta enfermedad bastarda, se cuela silenciosamente... y eso", señalaba un abatido Lequio al que Ana Rosa Quintana decidía echar un capote, interviniendo con un simple "lo tuyo es muy reciente" antes de cambiar radicalmente de tema.



Horas antes, veíamos a Alessandro compartiendo una relajada cena con María Palacios en uno de sus restaurantes favoritos de la capital en un día especialmente triste para él ya que Aless hubiese cumplido 29 años de no haber sido porque el cáncer se cruzó en su camino.



Coincidiendo con el mismo día en el que también Mila Ximénez decía adiós tras un año de lucha contra el cáncer de pulmón, el italiano tuvo bonitas palabras para ella ya que la colaboradora de televisión ha marcado un antes y un después en su profesión como periodista del corazón. Alessandro confesaba que era un día "triste, muy triste", y que la recordaría como una mujer "muy generosa" con todos los que tenía a su alrededor.



Emocionado, y tras asegurar que a partir de la muerte de Mila la eternidad brilla más que nunca, Lequio ha definido a su hijo Aless como "lo mejor que me ha pasado en mi vida" coincidiendo con el que hubiese sido el 29 cumpleaños del joven.