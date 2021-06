Venezuela.- Un tribunal regional rechaza la petición de Cabo Verde para mantener a Alex Saab en prisión

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Tribunal de Justicia la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) ha reafirmado que la detención del empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es ilegal y ha desestimado la petición del Gobierno de Cabo Verde para mantenerlo encarcelado.



Saab fue detenido en junio de 2020 cuando realizaba escala en una isla caboverdiana. El país africano argumentaba que se valía de una solicitud dictada por Estados Unidos a través de Interpol y en la que el empresario figuraba señalado como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales.



El tribunal de la CEDEAO ha declarado ilegal su arresto y encarcelamiento y ha ordenado así su puesta en libertad. Además, ha anulado el proceso de extradición a Estados Unidos dictado en su contra y le ha concedido una indemnización de 200.000 dólares por la violación de Derechos Humanos por parte de Cabo Verde.



El pasado 15 de abril, el Gobierno de Cabo Verde presentó dos mociones para pedir que el tribunal de la CEDEAO anulara la sentencia y permitiera mantenerlo encarcelado. La defensa de Saab se opuso enérgicamente a ambas mociones.



Ahora, el tribunal ha señalado que "no hubo un error de cálculo de los husos horarios al considerar el momento en que la República de Cabo Verde recibió la notificación roja de Interpol y no tuvo relación con la ilegalidad de la detención y posterior arresto".



Además, en un comunicado ha señalado que "es competente en términos de jurisdicción para pronunciarse sobre este asunto". Por su parte la defensa ha asegurado que la decisión del tribunal representa el "final del proceso" y ha matizado que Cabo Verde "ya no tiene más excusas para intentar justificar su incumplimiento de las decisiones vinculantes del tribunal de la CEDEAO".



La familia de Saab ha expresado su gratitud con el tribunal por la "aplicación categórica de la ley" y ha pedido al país africano que "cumpla sus obligaciones internacionales y libere inmediatamente a Saab y ponga fin a l proceso vengativo de extradición en su contra".



"Estoy encantado de que al desestimar las solicitudes de Cabo Verde, el tribunal haya recalcad que su decisión del 15 de marzo en cuanto a la ilegalidad de la detención del embajador Saab debe ser respetada por Cabo Verde. El equipo de defensa ahora hace un llamamiento a las autoridades competentes de Cabo Verde para que cumplan la decisión de la corte", ha dicho el abogado de Saab, Femi Falana.



A principios de enero, la Justicia de Cabo Verde autorizó en una primera resolución la extradición de Saab a Estados Unidos, pero el tribunal de la CEDEAO ordenó en marzo paralizar todos los procesos por entender que las fuerzas de seguridad actuaron de forma "arbitraria" al no haber notificación roja de Interpol y que, por tanto, el conjunto de la actuación fue "ilegal".