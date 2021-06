Ureña: "No será fácil, pero puedo conseguir la mínima olímpica"

EFE/EPA/LESZEK SZYMANSKI/Archivo

Valencia, 24 jun (EFE).- El decatleta alicantino Jorge Ureña se mostró confiado en sus posibilidades de conseguir la mínima olímpica en el campeonato de España que se disputará este fin de semana en Getafe y apuntó que con una actuación parecida a la que realizó en Alhama de Murcia lo puede conseguir, "aunque no será fácil".

Ureña iba camino de la mínima en Alhama de Murcia, pero en la segunda jornada llovió de forma torrencial y no pudo conseguirla. Ahora tiene dos vías de acceso a los Juegos Olímpicos de Tokio: una es con la mínima olímpica, fijada en 8.350 puntos, y la otra es la de entrar por ranking, para lo que podría bastarle con hacer una marca inferior.

“Por ranking ahora mismo estoy metido, aunque este fin de semana compiten varios rivales”, indicó el atleta del Playas de Castellón en declaraciones a la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana (FACV).

El deportista de Onil esperaba rematar su clasificación olímpica en el mitin de Arona, hace un par de semanas, pero en la segunda prueba, en el salto de longitud, hizo un mal gesto en la batida y se vio obligado a retirarse.

“Me bloqueé el pie. No me lo doblé, pero me chocaba todo el tobillo por dentro. Se me hinchó e iba cojo, pero la verdad es que a los tres días ya estaba corriendo. Ahora ya estoy bien, pero todavía no he querido probar a batir", explicó.

Ureña reconoció que esta incertidumbre le acarrea una gran tensión desde hace semanas. “Estar aún pendiente de la clasificación es muy estresante, pero es lo que hay y solo pido tener un poco de suerte y que los nervios no me la jueguen. Creo que si sumo más de 8.000 puntos no debería tener ningún problema”, concluyó.