UEFA suprime regla del valor doble de los goles fuera de casa

CentralTras 56 años la UEFA suprime la regla del valor doble de los goles fuera de casa Por Coralie FEBVRE =(Fotos archivo)= Lausana, Suiza, 24 Jun 2021 (AFP) - Tras 56 años de cálculos en las competiciones europeas de clubes, la UEFA suprimirá para la próxima temporada la norma del valor doble de los goles fuera de casa, que servía para dirimir la clasificación entre dos equipos empatados en una eliminatoria a ida-vuelta, anunció este jueves su comité ejecutivo.Introducida en 1965, esta regla será reemplazada por dos prórrogas de 15 minutos y después por eventuales lanzamientos de penales, precisó la instancia.La ventaja otorgada al gol fuera de casa no está ya justificada, explicó la UEFA.La instancia constata en efecto que "desde mediados de los años 1970" hay una progresiva reducción de la diferencia entre las victorias en casa y fuera de casa (de 61%/19% a 47%/30%), así como de la diferencia entre goles marcados en casa o fuera en cada partido.Entre los motivos apuntados, "la mejor calidad y el tamaño unificado de los terrenos de juego, las condiciones de seguridad incrementadas o la mejora del arbitraje", junto a unas "condiciones de viaje más confortables", enumeró la UEFA.La abolición de esta regla fue "debatida en diversas reuniones de la UEFA estos últimos años". "Aunque no hubo unanimidad de opiniones, numerosos entrenadores, aficionados y otros actores del fútbol pusieron en duda su equidad", indicó el presidente de la instancia, Aleksander Ceferin.La ventaja del gol fuera de casa había terminado por "ir en contra de su objetivo inicial, ya que disuade a los equipos de casa de atacar -especialmente en los partidos de ida- ya que temen recibir un gol que daría una ventaja crucial a los rivales", prosiguió Ceferin. - Se cierra la 'calculadora' -Y otro argumento, "la injusticia, especialmente en las prórrogas, de obligar al equipo de casa a marcar dos goles si el de fuera de casa anotase uno", añadió el dirigente esloveno.La ventaja de los goles fuera permitió por ejemplo al PSG eliminar al Bayern Múnich en cuartos de Champions la pasada temporada, tras ganar 3-2 en Múnich y caer 1-0 en casa.En su anuncio de este jueves la UEFA no menciona el impacto de la pandemia de covid-19, pero las gradas vacías durante más de un año crearon una confusión entre jugar en casa y al exterior, dejando fuera de la ecuación ambientes calientes como Anfield, la casa del Liverpool, o el Signal Iduna Park, templo del Borussia Dortmund.En el fútbol, un deporte muy arraigado a sus tradiciones, en el que los aficionados estaban acostumbrados a 'sacar la calculadora' en la fase de eliminación directa, la supresión de esta regla había sido pedida por diversos actores en los últimos años, pero también contaba con defensores.El primer efecto de este cambio es que aumentarán las prórrogas y los penales en las eliminatorias de Liga de Campeones, Europa League y la Conference League, la nueva competición que verá la luz la temporada que comienza.