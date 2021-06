Sudán del Sur.- Mueren cerca de 25 personas en nuevos enfrentamientos intercomunitarios en el centro de Sudán del Sur

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Alrededor de 25 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas en nuevos enfrentamientos intercomunitarios registrados en los últimos días en el estado de Lagos, situado en el centro de Sudán del Sur y sacudido por un repunte de este tipo de incidentes durante los últimos meses.



Las autoridades estatales han detallado que los combates estallaron el lunes tras un ataque por parte de miembros de la comunidad pakam contra un campamento de ganado en el condado de Cueibet, lo que desencadenó enfrentamientos con la comunidad gok.



El administrador de Malek Payam, William Machar Chol, ha indicado en declaraciones concedidas a la emisora Radio Tamazuj que los incidentes se han saldado con la muerte de diez integrantes de los gok y catorce de los pakam.



Asimismo, ha recalcado que más de mil cabezas de ganado fueron robadas a los gok en el asalto al campamento y ha asegurado que la situación ha vuelto a la calma, sin que las autoridades sursudanesas se hayan pronunciado por el momento sobre lo sucedido.



El portavoz de la Policía de Lagos, Elijah Mabor Maluac, ha resaltado que hay una investigación abierta para esclarecer el balance de víctimas y ha argüido que "es difícil obtener información" y no hay datos "exactos" sobre el número de muertos en los enfrentamientos.



Por su parte, el coordinador de la Organización para el Empoderamiento Comunitario para el Progreso (CEPO) en Lagos, Daniel Laat Kon, ha puntualizado que los combates han provocado "el desplazamiento de mujeres, niños y ancianos que necesitan ayuda humanitaria". "No hay seguridad. pedimos al Gobierno del estado que dé protección y seguridad en Lagos", ha remachado.



Los incidentes han tenido lugar cerca de una semana después de la muerte de otras 20 personas en combates entre dos comunidades en el condado de Rumbek Oriental, también en Lagos, un incidente achacado igualmente por las autoridades al robo de ganado.



Estos enfrentamientos suelen estar motivados por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de poblaciones.



El presidente sursudanés, Salva Kiir, nombró a principios de junio al hasta entonces jefe de la Inteligencia Militar, Rin Tueny, como nuevo gobernador del estado de Lagos en sustitución de Makur Kulang, en medio de las críticas contra él por su incapacidad para cortar el ciclo de violencia intercomunitaria en el estado.



Kiir hizo a finales de diciembre un llamamiento al fin de estos enfrentamientos para lograr restaurar la paz en el país africano tras el acuerdo de 2018 entre el presidente y el antiguo líder rebelde Riek Machar. "No hay espacio para el tribalismo", recalcó.