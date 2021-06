Seis colombianos vivían en el edificio desplomado en Miami, según el Gobierno

Detalle de una parte del edificio de 12 pisos derrumbado parcialmente hoy, cerca de 88th Street y Collins Avenue, en la ciudad de Surfside, al norte de Miami Beach, Florida (EE.UU.). EFE/Giorgio Viera

Bogotá, 24 jun (EFE).- La Cancillería de Colombia informó este jueves que al menos seis ciudadanos de este país vivían en el edificio que se desplomó parcialmente en Miami-Dade y verifica si estas personas estaban allí cuando ocurrió el derrumbe que, según las autoridades locales, deja un muerto y 99 desaparecidos.

"Frente al colapso del edificio en Miami, la Cancillería informa que hay un reporte de 6 connacionales que residían en la edificación. Se verifica si se encontraban en el edificio en el momento de los hechos", detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un mensaje publicado en Twitter.

La Cancillería agregó que miembros del consulado de Colombia en Miami están en la zona del accidente "para obtener toda la información sobre los colombianos que residían en el lugar y dar todo el apoyo, ayuda y asistencia necesaria que requieran en este difícil momento".

LO OCURRIDO

El director de la Policía del condado de Miami-Dade, Freddy Ramírez, citado por el diario Miami Herald, dijo que se sabe del paradero de 53 residentes del edificio Champlain Towers, pero hay otros 99 de los que no se tienen noticias después del desastre.

La Cancillería argentina confirmó que hay 10 ciudadanos de ese país desaparecidos, mientras que el Gobierno de Paraguay dice que seis de sus connacionales aún no han sido hallados, entre ellos Sophia López-Moreira, hermana de la primera dama del país, Silvana López-Moreira, y sus familiares.

Por ahora, solo se ha confirmado oficialmente la muerte de una persona en el colapso parcial del edificio de 12 plantas, 40 años de antigüedad y situado en primera línea de playa en Surfside, al norte de Miami Beach.

En total 55 de los 136 apartamentos de Champlain Towers se vinieron abajo por causas no determinadas sobre la 01.30 hora local (06.30 GMT) en medio de un gran estruendo, que hizo que los residentes creyeran que se trataba de un terremoto, según dijeron algunos de ellos a los medios locales.