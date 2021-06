Sánchez obvia los indultos del procès en la reunión del Consejo Europeo

EFE/EPA/JOHN THYS

Bruselas, 24 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, obvió en las sesiones del Consejo Europeo que comenzó este jueves en Bruselas comentar la aprobación de los indultos a nueve dirigentes independentistas catalanes ya que no es una cuestión que considere que deba ser tratada en este foro.

Sánchez participa en esta cumbre un día después de que los indultados salieran de prisión con manifestaciones en las que reiteraron su apuesta por la independencia y la amnistía.

Fuentes del Ejecutivo ya habían avanzado que este asunto no formaría parte de las intervenciones del presidente ante el resto de líderes europeos, aunque cuestión distinta es que en los márgenes de la reunión alguno de ellos pueda interesarse y preguntarle por la situación generada por la medida de gracia.

Será el propio Sánchez quien en la conferencia de prensa que ofrecerá el viernes al término del Consejo aclare si eso ha ocurrido, y será también la primera ocasión en la que los periodistas puedan pedirle su opinión por las palabras de los indultados a su salida de prisión.

A su llegada a la cumbre de Bruselas, sin citar expresamente los indultos ni Cataluña, sí aludió a la situación al volver a lanzar una llamada a la concordia que ha sido el eje de los argumentos del Gobierno para aprobar la medida de gracia.

Lo hizo en una declaración sin preguntas ante los periodistas al hablar de la recuperación económica que va aparejada a la superación de la pandemia de coronavirus.

Para Sánchez, en esa recuperación tiene mucho que ver la "concordia" entre los diversos partidos políticos y los territorios.

"Lo más importante es pedir a todas las fuerzas políticas y también a los territorios, concordia, porque la concordia política y territorial va a hacer que la economía española se relance con mucha más fuerza en los próximos meses y años", recalcó.

Desde la delegación española se reitera que durante las sesiones de la cumbre, Sánchez no hará referencia a los indultos.

Sí lo hizo en Bruselas el presidente del PP, Pablo Casado, quien viajó a la capital belga para participar en la reunión de líderes del Partido Popular Europeo previa a la reunión del Consejo.

De ese asunto habló tanto en sus reuniones con ellos como en sus declaraciones a los informadores.

A su juicio, el "problema en España" con la cuestión independentista catalana "es también un problema europeo" y consideró que la "carta blanca" al independentismo en España "será un problema para Italia, Rumanía o Francia".

"La integridad territorial es la base de toda la legislación internacional. Ninguna decisión política para beneficio propio de un gobierno tiene nada que ver con la concordia, la convivencia o el reencuentro. El reencuentro es la ley, pero no solo la Constitución sino también la ley europea que consagra la integridad de los Estados y la independencia del poder judicial", afirmó Casado.

En Bruselas, Casado ha mantenido entrevistas con varias autoridades europeas, entre ellas la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

No desveló la respuesta de Von der Leyen a su posición sobre los indultos, aunque la Comisión mantiene que la situación en Cataluña es un asunto interno de España que tiene que abordarse de acuerdo con su orden constitucional.