Rusia advierte a Londres contra nuevas "provocaciones" y promete responder

El ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov. EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

Moscú, 24 jun (EFE).- Rusia advirtió hoy a Londres contra nuevas "provocaciones", como la aproximación de un destructor británico a la anexionada península de Crimea este miércoles, y adelantó que no tardará en responder.

"Nosotros apelamos al sentido común y al respeto del derecho internacional, pero si eso no ayuda podemos disparar", dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov a la agencia Interfax.

La Flota del Mar Negro de la Armada Rusa hizo el miércoles disparos de advertencia contra el destructor británico "HMS Defender" al sur del cabo Fiolent, en Crimea, después de que la tripulación no reaccionase a los llamamientos de la parte rusa a retirarse.

Londres trató de minimizar el incidente al señalar que el buque navegaba por "un paso inocente a través de aguas territoriales ucranianas, de acuerdo con el derecho internacional" y no escuchó ninguna salva de advertencia de la parte rusa.

El Ministerio de Defensa informó entre tanto de que el destructor, al que la Flota del Mar Negro venía siguiendo desde el 14 de junio, "fue advertido con antelación sobre el posible uso de armas en caso de que violase la frontera estatal de Rusia".

Mientras Moscú considera rusa la franja del mar que rodea a Crimea, cuya anexión en 2014 no ha sido reconocida a nivel internacional, el Reino Unido estima que pertenece a Ucrania.

Riabkov insistió hoy en que la integridad territorial de Rusia es inviolable y el país defenderá sus fronteras por todos los métodos posibles, "diplomáticos, políticos, o, en caso de necesidad, también militares".

El diplomático también advirtió a aquellos que pretenden violar la frontera de Rusia bajo el pretexto de "libre navegación marítima".

El incidente con el destructor británico, según Riabkov, es "muy grave" y semejantes actos en el futuro pueden acarrear consecuencias muy serias para los que planean estos incidentes y luego tratan de llevarlos a cabo.

También el comandante en jefe de la Armada rusa, Nikolái Evmenov, calificó hoy el incidente de una "burda provocación" y violación de todos los derechos internacionales.

"La parte británica debe llevar a cabo una investigación exhaustiva y emitir un veredicto sobre la actuación del capitán (del destructor)", dijo.