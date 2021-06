Primer ministro húngaro Orbán justifica ley polémica y afirma defender homosexuales

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, defendió este jueves la controvertida legislación adoptada en su país contra la comunidad LGTB pero aseguró que es un defensor de los derechos de los homosexuales, al llegar a Bruselas para una cumbre de la UE.

"Yo defiendo los derechos de los homosexuales. Pero esta ley no es sobre eso. Es sobre el derecho de los menores de edad y de los padres. No es sobre la homosexualidad ni cualquier interferencia sexual. No es sobre homosexuales", dijo Orbán.

A pesar de la tormenta de críticas y la espectacular controversia a nivel continental, Orbán añadió que no retirará la legislación.

"La ley ya fue anunciada y ya ha sido publicada", comentó.

La nueva normativa húngara veta la "promoción de una identidad de género diferente de la de nacimiento, el cambio de sexo y la homosexualidad" a menores de 18 años.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que la ley era "una vergüenza", porque "claramente discrimina a personas con base a su orientación sexual. Y lo hace en contra de valores fundamentales de la Unión Europea".

Líderes de varios países europeos firmaron este jueves una declaración conjunta que no menciona a Hungría pero que pide respeto a los "derechos fundamentales" de la comunidad LGTB.

Aunque no menciona a Hungría ni su nueva legislación, la nota de los líderes europeos habla de "las amenazas a derechos fundamentales y en particular el principio de no discriminación con base en la orientación sexual".

