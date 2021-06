Presidente de Nicaragua defiende arrestos y critica a EE.UU.

(Bloomberg) -- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, defendió recientes arrestos de figuras opositoras al Gobierno y criticó a Estados Unidos por interferir en los asuntos de la nación en su primera aparición pública en más de un mes.

“No estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado, para provocar lo que ellos llaman un cambio de régimen”, dijo Ortega el miércoles por la noche en un discurso. “Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento”.

Grupos de oposición utilizaron financiamiento del exterior para organizar protestas en 2018, intentar derrocar al Gobierno y “cometer los crímenes más brutales que se han cometido en los últimos tiempos aquí en Nicaragua”, dijo Ortega. La Embajada de EE.UU. alentó las protestas y ha estado “metida de lleno” en la política nicaragüense, indicó.

Algunos países “allí están de rodillas pidiendo sanciones ante el imperio yanqui”, señaló Ortega. “Piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua. Nicaragua ha pasado momentos más difíciles, mucho más duros”

