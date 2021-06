Portaltic.-MWC 2021: Todo lo que ha cambiado y cómo se espera que sea esta edición atípica del evento tecnológico de Barcelona

20-05-2021 Vista general de la Fira de Barcelona, con los preparativos para la celebración del Mobile World Congress (MWC) 2021, a 20 de mayo de 2021, en Barcelona, Catalunya (España). Este jueves, durante un encuentro con los medios, representantes de la GSMA han anunciado que el Mobile World Congress (MWC) 2021 de Barcelona donará 300.000 euros a la economía local para la recuperación a través de programas contra el Covid-19. El encuentro tendrá lugar entre los días 28 de junio y el 1 de julio. POLITICA David Oller - Europa Press



El próximo lunes 28 de junio abren las puertas del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, un evento que vuelve a celebrarse después de más de dos años de parón por la Covid-19 y que este año contará con muchos cambios respecto a su formato habitual, desde el calendario hasta las empresas participantes.



La fecha de celebración es precisamente uno de los mayores cambios de la edición de 2021 del MWC. Desde su primera edición 2006, el evento tecnológico que tiene lugar en Barcelona se había celebrado a finales de febrero, y ocasionalmente a principios de marzo.



En esta ocasión, el evento tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio, en su sede habitual, el recinto ferial de Gran Vía de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).



MWC 2021 será también una feria atípica porque hace más de dos años desde la celebración de la última edición hasta el momento, la de 2019.



La edición de 2020 tuvo que suspenderse por los riesgos de la pandemia de Covid-19, uno de los primeros grandes eventos en cancelarse después de la que la mayor parte de empresas asistentes anulasen su presencia, cuando aún faltaban varias semanas para la declaración del Estado de alarma por la crisis del coronavirus.



En esta ocasión, la asociación GSMA, organizadora del evento, ha decidido modificar el calendario de celebración habitual del evento intercambiando sus fechas con el MWC de Shanghái (China), que suele celebrarse en verano pero que se adelantó a febrero.



EXPECTATIVAS Y FORMATO HÍBRIDO



En su última edición hasta la fecha, la decimocuarta, celebrada del 24 al 27 de febrero de 2019, el MWC logró su cifra de participación más alta de la historia: 109.000 asistentes y 2.400 empresas expositoras.



El MWC 2021 propone un formato radicalmente distinto adaptado a las circunstancias impuestas por la pandemia: un evento híbrido que combinará los tradicionales actos presenciales en los 'stands' de la Fira Gran Vía con la participación virtual a través de eventos como emisiones de las marcas y las conferencias del sector.



La expectativas de público se han reducido sustancialmente con respecto a la edición de 2019, y se prevé que haya 300 expositores presenciales que recibirçan entre 35.000 y 50.000 asistentes, según permita la pandemia, como estimaba GSMA en mayo.



Asimismo, este año se pondrán a la venta 30.000 entradas para facilitar la asistencia del público local a MWC 2021, con un precio reducido de 21 euros para los trabajadores españoles de once sectores, como la automoción, la educación y el 'e-commerce'.



Además, los asistentes de los sectores elegidos podrán regresar a las próximas ediciones del MWC en 2022, 2023 y 2024 a mitad de precio.



A esto se suman un total de 600 ponentes y 350 'startups' participarán en él presencial y telemáticamente, con lo que se espera que sea el evento "más grande" del año en Barcelona, según explicó el director general de la GSMA Limited, John Hoffman.



EMPRESAS PARTICIPANTES



Al igual que sucedió en la edición de 2020, son muchas las empresas que han ido anunciando la cancelación de su participación en el MWC de este año 2021, en algunos casos manteniendo sus eventos digitales y en otros no.



Ericsson fue la primera gran empresa en anunciar su ausencia en el MWC 2021, y le han sigo otras grandes marcas en los últimos meses: Nokia, Sony, Oracle, Facebook, British Telecom, Cisco, Google, Intel, Microsoft, Samsung, Lenovo, Qualcomm, Vodafone y Deutsche Telekom. Todas no participarán de forma presencial.



No obstante, el evento mantiene como 'partners' que tendrán una participación solamente virtual a grandes marcas del sector como Amazon, Cisco, Qualcomm, IBM, Intel, Samsung, Snapchat, HP, Dell y Lenovo, entre otros.