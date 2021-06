Paraguay vuelve a superar la barrera de las 120 muertes diarias por covid

Una médica prepara una dosis de la vacuna Moderna, en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes de Asunción, Paraguay. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 23 jun (EFE).- Paraguay registró este miércoles 124 fallecimientos por coronavirus y volvió a superar la barrera de los 120 decesos diarios, tras más de una semana con el número de muertos por debajo de esa cifra, según el informe del Ministerio de Salud.

Con estas 124 muertes en las últimas 24 horas, Paraguay se aproxima a las 12.000 defunciones por coronavirus, con 11.973 fallecidos desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso, hasta este miércoles.

El Ministerio de Salud también confirmó 2.148 nuevos casos, con lo que el acumulado asciende a 411.615 desde hace más de un año.

En su reporte de este miércoles, la cartera sanitaria notificó la recuperación de 2.677 personas, que elevan el número total de recuperados a 352.014.

Los centros sanitarios del país cuentan con 3.532 internados, de los que 570 se encuentran en terapia intensiva.

El pasado 13 de junio, Paraguay registró 135 muertos y, a partir de ese día, la cifra de decesos se había mantenido por debajo de los 120, hasta este miércoles, cuando volvió a subir hasta esos 124 fallecimientos.

Mientras el coronavirus avanza en el país, las autoridades siguen a la búsqueda de vacunas que permitan bajar la edad de vacunación, fijada en este momento en los 52 años, cumplidos o por cumplir, y en adelante.

La campaña de vacunación se centrará este jueves y viernes en completar la segunda dosis, después de detectar que muchas personas no habían acudido a recibir la pauta completa.

Las estadísticas de Our World in Data, con registros hasta el 17 de junio, reflejan que un 3,37 % de la población paraguaya había recibido la pauta completa de la vacuna, mientras que un 5,92 % ya cuenta con una dosis.

Desde febrero de este año, cuando inició el plan de vacunación, hasta este miércoles, unas 640.000 personas han recibido, al menos, una dosis del biológico.