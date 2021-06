Paraguay recibirá 150.000 dosis de Moderna a comienzos de julio

Vista de una dosis de la vacuna de Moderna contra la covid-19. EFE/Stephanie Lecocq

Asunción, 24 jun (EFE).- El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de Paraguay, Héctor Castro, confirmó este jueves la llegada de 150.000 dosis de la vacuna Moderna para primeros de julio al país suramericano, que roza las 11.000 muertes por el coronavirus.

La cartera sanitaria recibió el primer lote de 99.600 vacunas Moderna, como parte de una primera entrega de 400.000 donadas por Catar a comienzos de junio, y las destinó, de forma inicial, a la vacunación de embarazadas, aunque desde esta semana también se aplican a las personas de 52 años cumplidos o por cumplir.

El Ministerio de Salud evaluará como cada jueves el avance semanal de la vacunación y el número de dosis disponibles en función del número de registrados, para decidir si se da un paso más y se rebaja la edad a los 50 años o no.

"Mañana anunciaremos la metodología y la estrategia a continuar desde la próxima semana en adelante", expresó Castro durante la conferencia de prensa de este jueves.

El director del PAI compareció para insistir a la población en la importancia de la recepción de la segunda dosis de la vacuna y lograr así la inmunización.

El Ministerio de Salud dedica este jueves y el viernes a la aplicación de las segundas dosis, tras detectar un importante número de personas que nunca acudieron a completar el esquema.

La logística de la vacunación, con frascos multidosis para diez inyecciones, obligaba a contar con diez personas en el vacunatorio en un plazo de seis horas para evitar la pérdida de dosis.

Esto dificultaba la aplicación y hacía que muchos tuvieran que esperar hasta asegurar la llegada de diez personas o tuvieran que hacer un recorrido por los distintos centros de vacunación para encontrar un frasco abierto de la misma vacuna que había recibido semanas antes.

"Atendimos al reclamo de la población (...). Establecimos estos días por la cantidad de personas y por la logística, para tratar de disminuir la pérdida de dosis", explicó el director del PAI.

Castro recordó a la población que "la segunda dosis es tan importante como la primera" y les instó a respetar y cumplir con los intervalos de aplicación, que cuentan con "sustento científico".

Paraguay inició su campaña de vacunación el 22 de febrero, con el personal sanitario y los adultos mayores, y ha logrado rebajar la edad de vacunación hasta los 52 años e incluir también a las embarazadas mayores de 18 años, con 20 semanas de gestación o más.

El Ministerio de Salud estima que unas 642.562 personas han recibido al menos una dosis en estos cuatro meses.

Las estadísticas de Our World in Data, con registros hasta el 17 de junio, reflejan que un 3,37 % de la población paraguaya había recibido la pauta completa de la vacuna, mientras que un 5,92 % ya cuenta con una dosis.

El objetivo del Gobierno es inmunizar a unos 4,7 millones de personas, de los poco más de 7 millones que componen su población, si bien depende de una regular entrega de vacunas, hasta ahora con una mayoría de dosis procedentes de las donaciones de otros países.

Paraguay acumula 11.973 fallecidos, con 411.615 casos confirmados y 352.014 pacientes recuperados desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer positivo de coronavirus en el país, según el último reporte del Ministerio de Salud.