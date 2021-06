México.- La FAPE condena el tercer asesinato de un periodista en México en menos de una semana

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se unido este jueves a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece, en su condena al asesinato en Coahuila (México) de Saúl Tijerina Rentería, el tercero perpetrado contra un periodista en menos de una semana en el país norteamericano y el cuarto en lo que va de 2021.



Desde ambas federaciones, instan a la justicia mexicana a "agotar todas las líneas de investigación para que se esclarezca tanto el crimen de Saúl como todos los asesinatos y amenazas sufridos por los trabajadores de prensa en el ejercicio de su labor periodística". "La lucha contra la impunidad y el pleno ejercicio de los derechos humanos son las únicas herramientas para garantizar la libertad de expresión", han subrayado.



En un comunicado, recogido por Europa Press, la FAPE ha explicado que Saúl Tijerina Rentería era colaborador del medio 'La voz de Coahuila', portal en el que se notificó su desaparición la madrugada del martes. También trabajaba en otros medios digitales como Noticias Web y Policiaca Acuña. "Si bien todavía no ha podido confirmarse que su asesinato esté vinculado a su labor periodística, la situación no deja de ser alarmante por ser ya el tercer periodista en morir en circunstancias sospechosas en el lapso de un mes", ha añadido.



Tijerina fue asesinado al salir de trabajar de una maquiladora. Desde el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) aseguran que "los sueldos de los periodistas del interior del país son tan exiguos que muchos tienen varios empleos y además debido a la pandemia tienen que alternar su misión informativa con otras actividades".



Finalmente, ha apuntado que esta situación hace que muchas veces las investigaciones de estos crímenes no se focalicen en la posible vinculación de los asesinados con el trabajo periodístico y por tal motivo el SNRP exigen que "las autoridades judiciales se basen en buscar a los culpables y no únicamente en desvirtuar a priori la labor informativa de Saúl Tijerina".