Merkel critica que los socios de la UE no limiten las llegadas desde países con variantes

La canciller alemana, Angela Merkel, en su comparecencia este jueves ante el Bundestag en Berlin. EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Berlín, 24 jun (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, mostró este jueves su "cauto optimismo" ante la evolución de la pandemia en toda la UE, aunque advirtió de la fragilidad de la situación y criticó que algunos socios no restrinjan la llegada de viajeros de zonas de riesgo por presencia de variantes.

Merkel hizo estas declaraciones al presentar la posición alemana para la cumbre europea de este jueves y viernes en la que previsiblemente fue su última declaración de gobierno en el Bundestag (cámara baja) ya que abandonará la política activa tras las elecciones del 26 de septiembre.

La canciller se mostró optimista por que la incidencia va "claramente a la baja" en toda la UE mientras sube el número de totalmente inmunizados, lo que da "razones para la confianza".

No obstante, la aparición de nuevas variantes, especialmente la mutación Delta -la detectada en primer lugar en India-, recuerda que "caminamos sobre una fina capa de hielo" y es preciso mantenerse "alerta".

En este sentido, indicó que en la cumbre de líderes que arranca esta tarde en Bruselas se referirá "muy críticamente" a la decisión de algunos socios europeos de no restringir contundentemente la entrada de personas procedentes de países considerados de riesgo por la propagación de variantes preocupantes.

La coordinación dentro de la UE en la lucha contra la pandemia ha mejorado desde principios de año, pero aún debe reforzarse, consideró también la canciller. Extraer lecciones de lo sucedido es "importante" para poder afrontar mejor los retos futuros.

Merkel aprovechó para reiterar su posición en contra de la suspensión temporal de las patentes que protegen a las vacunas contra la covid.

"Considero que quitar las patentes es un camino equivocado", afirmó la canciller, para argumentar de seguido que esa medida aceleraría la producción "hoy" pero lastraría el "espíritu innovador" de cara al futuro.

La canciller aplaudió también la "respuesta extraordinaria" de la UE a la crisis económica desatada por la pandemia, pues el bloque demostró "solidaridad y capacidad de acción".

No obstante, recordó que los fondos del plan de recuperación "no son sólo para invertir", sino también "para reformar", apostando por la transformación ecológica y la digitalización, preparando a los 27 para el futuro y la competitividad.