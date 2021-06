Largas colas en Hong Kong para adquirir la última edición de Apple Daily

Cientos de hongkoneses hicieron cola en la madrugada del miércoles al jueves en la sede de Apple Daily para adquirir la última edición de la cabecera, crítica con Pekín. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Pekín, 24 jun (EFE).- Cientos de hongkoneses hicieron cola en la madrugada del miércoles al jueves en la sede de Apple Daily para adquirir la última edición de la cabecera, crítica con Pekín, que se publica hoy después de que las autoridades congelaran sus activos en virtud de la ley de seguridad que China impuso en Hong Kong.

La empresa editora del rotativo, Next Digital, anunció ayer el cese de sus operaciones por la "actual situación en Hong Kong", donde varios de sus directivos también han sido detenidos en los últimos días acusados de "confabular con fuerzas extranjeras", uno de los delitos tipificados en la citada ley de seguridad.

Pasada la medianoche, muchas personas se dieron cita en la sede de Apple Daily para adquirir el último número del rotativo, que saca hoy una publicación especial con un millón de copias tras 26 años de existencia.

"Me siento como si fuera a asistir a la muerte de un familiar esta noche. Estoy muy triste, algo se va para siempre", explica a Efe por teléfono un hombre, Sung, que acudió a la sede del diario para mostrar su apoyo al diario.

"El Apple Daily es un símbolo de la libertad en Hong Kong, la consciencia y el coraje de los hongkoneses. Es el único periódico que ha intentado proteger nuestras libertades hasta el final. Era la única luz en la oscuridad, y ahora se apaga abruptamente", agregó.

El pasado jueves, más de 500 policías entraron en las dependencias de Apple Daily, se incautaron de ordenadores y documentos, y detuvieron al editor y al director del periódico hongkonés, acusados de "conspiración para la confabulación con fuerzas extranjeras", que podría acarrear hasta cadena perpetua bajo la citada ley.

La ley ha sido fuertemente criticada por el movimiento prodemocrático de la ciudad, que considera que la legislación no solo castigará a la disidencia sino que también acabará con la autonomía y libertades de las que gozaba la excolonia británica.

Las autoridades hongkonesas se valieron de esa misma acusación a la hora de congelar los activos de la cabecera, que aseguran publicó más de 30 artículos en los que pidió sanciones internacionales a los gobiernos de Pekín y Hong Kong.

Las críticas de Apple Daily citadas por las autoridades hongkonesas se remontan, entre otros, a textos de condena de la respuesta policial a las manifestaciones antigubernamentales que tomaron las calles de Hong Kong durante la segunda mitad de 2019.

El editor, Cheung Kim-hung -también consejero delegado de Next Digital-, y el director, Ryan Law, permanecen bajo custodia policial y comparecerán de nuevo en los juzgados el próximo 13 de agosto, mientras que otros tres ejecutivos detenidos en la misma operación fueron liberados bajo fianza mientras se les investiga.

El fundador de Apple Daily, Jimmy Lai, una de las figuras más conocidas de la oposición prodemocrática hongkonesa, está encarcelado y también se enfrenta a varios cargos relativos a la ley de seguridad nacional.