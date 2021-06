La UE condena los asesinatos de tres periodistas mexicanos en seis días

Manifestantes protestan en rechazo por el asesinato de comunicadores en Guadalajara (México). EFE/Archivo

Ciudad de México, 24 junio (EFE).- La delegación de la Unión Europea (UE) en México, así como las embajadas de Noruega y Suiza, condenaron este jueves los asesinatos de tres periodistas mexicanos ocurridos en solo seis días en el país.

Mediante un comunicado, la UE recordó los asesinatos de los periodistas Enrique García, Gustavo Sánchez y Saúl Tijerina, acaecidos en los días 16, 17 y 22 de junio de 2021 en el Estado de México, Oaxaca y Coahuila, respectivamente.

Señaló que García trabajaba en el medio El Sol de Toluca y encabezaba instancias de comunicación de dependencias del Gobierno.

Sánchez era editor del portal informativo La Policiaca del Istmo y ya había sufrido atentados contra su persona en julio de 2020 y amenazas de muerte desde 2014, además de que era beneficiario del mecanismo gubernamental de protección de periodistas.

Mientras que Tijerina colaboraba con varios medios de Ciudad Acuña.

La UE señaló que aunque el vínculo entre el trabajo como periodistas y sus asesinatos no ha sido totalmente aclarado todavía, "las muertes demuestran una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México".

Además, expresó su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas en México.

Dijo que ha tomado nota con interés de las recientes condenas que fueron pronunciadas contra los autores materiales de los asesinatos de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez.

Además llamó a las autoridades mexicanas a que desplieguen todos los esfuerzos posibles "y lleven a cabo investigaciones expeditas y transparentes con el fin de identificar y juzgar a los responsables para que no haya 'zonas de silencio' donde ningún periodista se atreva a trabajar".

También calificó de "alarmante" la reincidencia de agresiones contra periodistas en el país, por lo que pidió a las autoridades mexicanas hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la protección de todos los periodistas en México y que los crímenes no queden impunes.

México es uno de los países del mundo más violentos para el gremio periodístico y cada año se registran numerosos asesinatos, agresiones e intimidaciones contra la prensa por parte del crimen organizado y de autoridades.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina y hasta ahora contabiliza 170 periodistas y trabajadores de medios asesinados desde el año 2000.

En tanto, Reporteros Sin Fronteras (RSF) registró el año pasado ocho asesinatos contra periodistas mexicanos relacionados con su labor informativa.