Kleber Mendonça Filho y Maggie Gyllenhaal serán jurado de Cannes

El director brasileño Kleber Mendonca Filho. EPA/JULIEN WARNAND/Archivo

París, 24 jun (EFE).- El director y guionista brasileño Kleber Mendonça Filho y la actriz, productora, guionista y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal formarán parte del jurado de la 74 edición del Festival de Cannes, anunciaron este jueves sus organizadores.

El certamen, que se celebrará del 6 al 17 de julio, ya había avanzado que el jurado estará presidido por el cineasta Spike Lee y hoy detalló los integrantes que le ayudarán en la entrega de la Palma de Oro y del resto de galardones de la competición oficial: cinco mujeres y tres hombres, de siete nacionalidades en total.

Mendonça Filho, nacido en Recife hace 68 años, presentó en ediciones pasadas "Aquarius" (2016), su segundo largometraje, y "Bacurau", también protagonizada por Sonia Braga y que ganó en 2019 el Premio del Jurado.

Gyllenhaal solo ha presentado un filme en Cannes, fuera de competición: "Cecil B. Demented" (2000), de John Waters, pero en su trayectoria se incluyen conocidos títulos como "The Dark Knight" (2008), de Christopher Nolan, o "Crazy Heart" (2009), de Scott Cooper.

Junto a ellos estará la directora franco-senegalesa Mati Diop, Gran Premio del jurado en la edición de 2019 por "Atlantique", y la actriz, guionista y directora francesa Mélanie Laurent, que debutó en Hollywood con "Inglourious Basterds", de Quentin Tarantino, en competición oficial en 2009.

E igualmente, el actor francés Tahar Rahim, un habitual del certamen, con "Un prophète" (2009), de Jacques Audiard, y "Le Passé", de Asghar Farhadi, en competición oficial, y "À perdre la raison" (2012) y "Grand Central" (2013) en la sección Una Cierta Mirada.

El intérprete surcoreano Song Kang-Ho, protagonista de la última Palma de Oro, "Parásitos" (2019), de Bong Joon-Ho; la directora, guionista y productora austríaca Jessica Hausner, seleccionada también en 2019 por "Little Joe", y la cantante franco-canadiense Mylène Farmer completan el jurado.

En sus manos estarán los 24 filmes de la competición, que será inaugurada por "Annette", de Leos Carax, y cuenta también con "Benedetta", de Paul Verhoeven, "The French Dispatch", de Wes Anderson, o "Tre Piani", de Nanni Moretti.