Jóvenes protestan contra cambios en ayuda estatal y la corrupción en Panamá

Un grupo de estudiantes universitarios protestan por los casos de corrupción en el gobierno del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, hoy, frente a la Asamblea Nacional, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 23 jun (EFE).- Grupos de estudiantes protestaron este miércoles en la capital de Panamá contra las recientes modificaciones al plan estatal de ayuda social a los más afectados por la crisis de la covid-19 y contra la corrupción.

"Hoy las juventudes están en las calles reaccionando ante una declaratoria del presidente de pedir abiertamente a quienes sean beneficiarios del bono digital 120 dólares mensuales que realicen trabajo comunitario", dijo a Efe Ileana Corea, del grupo Pensamiento y Acción Transformadora (PAT) de la Universidad de Panamá (UP).

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, anunció esta semana que el bono del programa Panamá Solidario, primero de 80 dólares y desde este año de 120 dólares mensuales, se entregará en adelante a los más afectados por la crisis derivada de la covid-19 condicionado a que realicen servicio comunitario o una capacitación laboral.

"Entendiendo que estamos en una emergencia nacional, esta declaratoria del presidente y su disposición nos parece una humillación a la situación económica que estamos viviendo en estos momentos", declaró la dirigente estudiantil.

Cortizo también pidió a los deudores acercarse a la banca renegociar las condiciones de sus préstamos en el marco de una "flexibilización bancaria" que da plazo hasta el 30 de septiembre a los deudores para llegar a acuerdos de pago y un posible periodo de gracia que podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2021.

"Estamos esperando el verdadero plan de reactivación económica. Desde un inicio de la pandemia dieron la espalda a las Mipymes y rescataron a un sector bancario que nunca lo necesitó", opinó Corea.

Al menos un centenar de jóvenes se manifestaron en los predios de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) con cánticos, banderas de sus organizaciones y pancartas para también protestar por los varios escándalos de corrupción que han envuelto al Gobierno durante la pandemia.

"Gobiernito ladrón" y "Más vacantes de trabajo y menos botellas (funcionarios innecesarios) en el Gobierno" fueron algunos de los mensajes que portaban los carteles de los manifestantes, que entonaron consignas como "Esta patria no se vende, esta patria se defiende".

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Panamá acudieron como observadores a la protesta, que se desarrolló sin incidentes a pesar del ambiente tenso entre los manifestantes y la Policía.

Algunas protestas este año y el anterior terminaron en enfrentamientos, con manifestantes y periodistas golpeados y arrestados, lo que encendió las alarmas en la Defensoría del Pueblo y en organizaciones internacionales que denunciaron abusos por parte de la fuerza pública.

Los manifestantes se movilizaron hasta la cercana sede del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), donde frente a un robusto cordón policial continuaron con los cánticos.