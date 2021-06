JJ.OO.- Alejandro Blanco recalca la fortaleza olímpica de España en finalistas, paridad y en deportes de equipo

24-06-2021 El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, durante un Desayuno Deportivo de Europa Press, a 24 de junio de 2021, en Madrid, (España). DEPORTES Óscar J.Barroso - Europa Press



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, puso en relieve el gran momento que vive el deporte nacional antes de afrontar los Juegos de Tokio dentro de menos de un mes y la fortaleza que tiene a la hora de sumar finalistas, de apostar por la paridad y de clasificar equipos, apoyada en el "antes y después" que supuso Barcelona'92.



"Siempre hay que hacer una reflexión antes de las grandes citas, ver quienes somos y donde estamos, pero también hacer un repaso de dónde venimos y cómo un país de 45 millones de población ha partido de la nada y en el ciclo de Río de Janeiro era el primero del mundo en deportes mediáticos. Si no entendemos eso y el por qué, será difícil afrontar el futuro", expresó Blanco este jueves en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Repsol, LAE, DAZN y Liberbank.



Para el dirigente, España ha vivido "dos etapas" a nivel olímpico gracias al "antes y después de Barcelona'92". "Antes se habían ganado 27 medallas, un 18 por ciento del total, y después 124, un 82. Es decir, el deporte español ha pegado la gran explosión", indicó.



"La gran fuerza de Barcelona no fueron ni las medallas ni los diplomas, sino que España cambió su imagen interna y externa, entre los españoles y con el mundo. Se vio una España organizada, competitiva, integradora, la que forma un equipo. Teníamos al gran líder del deporte mundial, Juan Antonio Samaranch, y fue un antes y un después para los Juegos, pero me quedo con que cambió la mentalidad de la sociedad y con que las federaciones se convirtieron en una escuela para todo el mundo", agregó.



En su repaso a la evolución de España en Juegos, resaltó también "la explosión del deporte femenino". "Su éxito en el gran nivel ha sido espectacular", admitió, asegurando que la paridad proclamada por el COI desde la llegada a la presidencia de Thomas Bach, ya era muy notable en los equipos olímpicos españoles.



"En Sydney 2000 el porcentaje era 67-33, en Atenas 2004, 56-44, en Pekín 2008, 58-42, en Londres 2012, 60-40, y en Rio 2016, 53-47. Sin tener la paridad por obligación, las mujeres han sido más del 40 por ciento en los últimos cuatro Juegos, lo que da una idea realista del gran nivel del deporte femenino español", subrayó.



Además, de cara a los resultados, demandó no "olvidar a los que están entre el cuarto y el octavo lugar". "Están entre los mejores del mundo y a veces no lo consideramos, los diplomas son muy importantes", remarcó, afirmando que "el gran dato de España en Juegos son los finalistas".



En este sentido, el presidente del COE detalló que desde Atenas hasta Río de Janeiro, "más de la mitad" de los deportistas que acudieron fueron finalistas olímpicos. "Este es uno de los grandes datos para hablar de la fortaleza de la expedición olímpica española", puntualizó.



"Y una de las fortalezas de España es el deporte en equipo. En los últimos cinco Juegos, sobre todo en los tres últimos, estamos entre los que más han clasificado y en los últimos tres ciclos, quitando al anfitrión que clasifica a todos, siempre hemos sido el país más fuerte e Europa, a la par de Australia y los Estados Unidos. Eso nos da la excelencia en la clasificación en los deportes por equipos", concluyó.