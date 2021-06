Jill Biden visita Florida para incentivar la vacunación contra la covid-19

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. EFE/EPA/NEIL HALL / POOL/Archivo

Miami, 24 jun (EFE).- La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y el doctor Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas del país, visitaron este jueves varios centros de vacunación de Florida como parte de la gira nacional de la Administración del presidente demócrata Joe Baiden para incentivar la inmunización en los ciudadanos.

"Estoy aquí para decirle a cualquiera que esté escuchando: Por favor, ve y toma tu inyección", dijo la primera dama durante la primera parada en el Osceola Community Health Services, un centro de vacunación de la ciudad floridana de Kissimmee.

"Soy maestra y todo lo que hago se basa en la evidencia. Le pregunté a algunos de los expertos y me sorprendió saber que, si bien estas vacunas pueden ser nuevas, la investigación que las respalda no lo es", añadió la primera dama.

Fauci señaló que las vacunas son el camino a seguir, así como la única forma de acabar con la pandemia para siempre.

Darren Soto, congresista demócrata por Kissimmee, quien se unió a ellos hoy, hizo hincapié en que lo principal es detener la propagación del virus SARS-CoV-2, el coronavirus (CoV) que causa la covid-19 y todas sus variantes.

"Si bien nos alientan las tasas de vacunación en # FL9, debemos mantener nuestro impulso para detener la propagación de variantes y proteger a nuestra comunidad. Honrado de participar en un evento de vacunación con @FLOTUS y el Dr. Fauci para asegurar que los floridanos centrales se vacunen", escribió Soto en Twitter.

La primera dama y Fauci, que llevaban puesta la mascarilla de protección, se tomaron una foto con el personal del centro de vacunación antes de partir hacia Tampa, en la costa oeste del estado.

Allí se unieron al equipo de hockey Tampa Bay Lightning para un evento similar de incentivo a la vacunación, en el estadio Amalie Arena.

Según un comunicado de prensa, con esta gira el Gobierno se propone llegar a millones de estadounidenses que aún necesitan protección contra el virus, resaltar la facilidad de vacunarse y movilizar la educación sobre vacunas y los esfuerzos de divulgación que se están realizando.

El Gobierno del presidente Biden admitió el pasado martes que no cumplirá su objetivo de que el 70 % de los adultos del país haya recibido al menos una dosis contra la covid-19 para el próximo 4 de Julio, en gran parte por los bajos niveles de vacunación entre los más jóvenes.

Según los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés), ese mismo día el 55,9 % de la población (más de 144 millones) mayor de 18 años está completamente inmunizado y el 65,4 % (más de 168 millones) ha recibido al menos una dosis.

En Florida, los datos más recientes del Departamento de Salud muestran este jueves que 10.397.299 personas ya se han vacunado, y 8.393.060 han completado la serie de dosis.