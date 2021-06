Italia solo estará 36 horas en Inglaterra para jugar los octavos ante Austria

Los jugadores de Italia celebran su victoria ante Gales. EFE/EPA/Alessandra Tarantino / POOL

Roma, 24 jun (EFE).- La selección de Italia reducirá al máximo su estancia en Inglaterra para jugar su partido de octavos de final contra Austria en Wembley y solo se quedará 36 horas en el país británico, con un vuelo chárter con destino Florencia que saldrá de Londres unas dos horas después del encuentro.

Italia, que se encuentra concentrada en el centro técnico de Coverciano (Florencia, centro), llegará al aeropuerto londinense de Luton este viernes a las 12.00 locales (11.00 GMT) y dejará la capital inglesa el sábado a las 00.30 (23.30 GMT), informó la Federación de Fútbol italiana (FIGC).

La expedición "azzurra" aterrizará en Florencia en torno a las 4.00 de la madrugada italiana del domingo.

Líder del grupo A, Italia se medirá en Wembley con Austria, segunda en el grupo C, a las 21.00 CET (19.00 GMT) con un billete para los cuartos de final en juego.

Los "azzurri" jugarán por primera vez en esta Eurocopa lejos de su casa, pues hasta este momento disputaron la fase de grupos en el Olímpico de Roma.

El equipo de Roberto Mancini lleva once victorias consecutivas, con cero goles recibidos, y no pierde desde hace 30 partidos, lo que le permitió igualar su récord, que resistía desde 1939.

Además, nunca perdieron en los trece precedentes oficiales contra Austria, con un balance de diez victorias y tres empates.