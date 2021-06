Honduras confirma la presencia de la variante brasileña, británica y sudafricana de la covid-19

Hasta la fecha, Honduras suma más de 255.000 contagiados y tiene 6.84 muertos por la covid-19, según cifras del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 24 jun (EFE).- La Secretaría de Salud de Honduras confirmó este jueves la presencia en el país centroamericano de las variantes del coronavirus SARS-CoV-2 Gamma (Brasil), Alpha (Reino Unido) y Beta (Sudáfrica) y afirmó que hasta ahora no se ha identificado la Delta, de la India.

"Se informa que el Laboratorio de Virología ha realizado un muestreo de pruebas mediante protocolo de las variantes Alpha, Beta y Gamma, obteniendo como resultados la presencia de las variantes de preocupación de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil", dijo la jefa de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, Karla Pavón.

La cartera indicó que los resultados de las muestras enviadas al Instituto Gorgas de Panamá confirman la presencia en Honduras de la variante de preocupación Alpha, conocida como de "preocupación" y surgida en Reino Unido.

Pavón señaló que los resultados obtenidos de la "secuencia genómica de las muestras que fueron enviadas identifican la variante B.1.1.519 considerada de interés porque es predominante en México y actualmente está en proceso de vigilancia con el fin de determinar si es una variante de preocupación".

Afirmó que Honduras, con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de Salud (OPS), cuenta con los reactivos necesarios para continuar realizando la vigilancia de las variantes de preocupación confirmadas en el país.

La institución hondureña aseguró que hasta ahora "no se ha identificado la variante Delta en Honduras"; sin embargo, las autoridades sanitarias continuarán enviando muestras a los laboratorios de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y OPS de la región, para las que puedan surgir.

El viceministro hondureño de Salud, Roberto Cosenza, dijo la víspera que no se descarta la presencia de la variante Delta en Honduras.

"Puede ser que en el país esté circulando esa variante (Delta), pero nosotros no tenemos la capacidad para confirmar, en el país no se hacen estudios genómicos", afirmó Cosenza.

La variante Delta es hasta un 50 % más transmisible que la Alfa hallada por primera vez en Reino Unido, debido a una mayor carga viral y capacidad de escape inmune, según el Gobierno indio.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a "continuar con la práctica estricta de las medidas de bioseguridad, como uso correcto de las mascarillas, respetar el distanciamiento físico, lavado de manos y uso de gel alcohol en lo posible".

Hasta ahora, Honduras suma más de 255.000 contagiados y tiene 6.84 muertos, según cifras del estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).