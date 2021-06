Honduras acumula 255.663 casos y 6.844 decesos por la covid-19

Personal de salud traslada a un paciente sospechoso de tener la covid-19, en el hospital San Felipe en Tegucigalpa. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 23 jun (EFE).- Honduras sumó este miércoles 546 nuevos casos de covid-19, con lo que el número acumulado ascendió a 255.663 contagios desde marzo de 2020, mientras que las muertes superan las 6.800, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Los nuevos contagios fueron diagnosticados al procesar 1.547 pruebas PCR, indicó el organismo sanitario en su boletín diario.

Señaló que la cifra de decesos confirmados por coronavirus SARS-CoV-2 ascendió a 6.844, es decir 26 personas más que la víspera.

En los hospitales hondureños se encuentran ingresados en este momento 1.155 personas, 608 de ellas presentan una condición estable, 484 están graves y 63 en unidades de cuidados intensivos, según el informe del ente.

En lo que respecta a los recuperados, hoy se sumaron 71 nuevos casos, con los que la cifra se elevó a 92.014, detalló el Sinager.

Los departamentos de Francisco Morazán, en el centro del país (donde se localiza la capital hondureña), y Cortés, en el norte, son los que más contagios registran.

SIN CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR NUEVAS VARIANTES

Honduras no posee la capacidad para confirmar si en el país ya circulan las nuevas variantes del coronavirus, dijo hoy el viceministro hondureño de Salud, Roberto Cosenza, quien no descarta la presencia de la mutación Delta, detectada en la India.

“Puede ser que en el país esté circulando esa variante (delta), pero nosotros no tenemos la capacidad para confirmar, en el país, no se hacen estudios genómicos", afirmó Cosenza en declaración a periodistas.

Señaló que Honduras depende del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, inglés) para confirmar la presencia de nuevas variantes de la covid-19 en el territorio.

El funcionario indicó que el coronavirus "continúa siendo agresivo, es por eso que se ha dicho que clínicamente puede ser que estén circulando otras variantes en el país”.

La variante del coronavirus Delta es hasta un 50 % más transmisible que la Alfa hallada por primera vez en Reino Unido debido a una mayor carga viral y capacidad de escape inmune, y está detrás de la rápida segunda ola que llevó a la India a registrar más de 400.000 casos diarios, según un estudio preliminar del Gobierno indio.