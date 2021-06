Graves diferencias en las conversaciones nucleares con Irán, dice funcionario estadounidense

WASHINGTON, 24 jun (Reuters) - Estados Unidos e Irán todavía tienen serias diferencias que deben salvar en las conversaciones para reanudar el cumplimiento del acuerdo nuclear con Irán de 2015, dijo el jueves un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El funcionario, que habló con los periodistas con la condición de no ser nombrado, dijo que la delegación estadounidense esperaba volver a Viena para una séptima ronda de conversaciones en un futuro no muy lejano y que si no llegaban a un acuerdo Washington tendría que considerar el camino a seguir. (Reporte de Arshad Mohammed, Daphne Psaledakis y Doyinsola Oladipo, editado en español por Gabriela Donoso)